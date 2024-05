Demon Slayer : voici le personnage “le plus sous-coté” selon les fans

Alors que l’anime Demon Slayer continue, les fans commencent à apprécier certains des détails les plus fins de l’histoire, et notamment un personnage en particulier sans qui rien n’aurait été possible.

Vous vous souvenez peut-être que, lorsque Demon Slayer a commencé avec l’arc de la Sélection Finale, le héros Tanjiro Kamado a rencontré un homme qui l’a averti alors qu’il se rendait vers la montagne, lui conseillant de ne pas s’y aventurer une fois la nuit tombée. Cet homme, qui n’est apparu qu’une seule fois dans l’anime jusqu’à présent, a indirectement sauvé la vie de Tanjiro, marquant ainsi le début de l’histoire.

Alors que la saison 4 de Demon Slayer se poursuit, adaptant l’arc de l’Entraînement des Piliers en vue du combat final avec Muzan Kibutsuji, les fans reconnaissent cet homme du premier épisode comme le héros qu’il est. Connu sous le nom de Saburo, les fans ont alors reconnu qu’il s’agissait du “personnage le plus sous-estimé” sur Reddit, faisant ainsi l’éloge de cet homme qui est apparu brièvement au tout début du récit.

ufotable

“Pour de vrai, cet homme a sauvé le monde entier parce qu’il ne voulait pas que l’enfant soit sans surveillance”, lit-on dans un commentaire. “L’homme a pratiquement sauvé le monde par prudence et gentillesse”, dit un autre.

Plus d’un internaute ont alors admis ne pas se souvenir, ni même reconnaître le visage du personnage en question, c’est pourquoi certains estiment qu’il est largement sous-coté par l’ensemble des fans. Sans Saburo, qui sait ce qui aurait pu se passer. Tanjiro aurait pu être une victime des démons, et nous n’aurions pas eu droit à l’histoire qui est devenue si populaire aujourd’hui.

Tanjiro est le seul véritable survivant de l’attaque contre sa famille, puisque sa sœur Nezuko a été transformée en démon. Le protagoniste va alors rejoindre l’Armée des pourfendeurs de démons, bien décidé à faire tout son possible pour protéger Nezuko et trouver un remède qui pourra la ramener à son état d’origine.

Et dans un sens, c’est Saburo qui a mis tout cela en mouvement. Il est comme l’exact opposé de Muzan, une personne ordinaire dont les instincts protecteurs et empathiques préservent la lumière dans un monde en proie aux ténèbres. Sans trop en dévoiler, vous pourriez le revoir vers la fin de Demon Slayer, mais il est encore un peu trop tôt pour s’appesantir là-dessus.

