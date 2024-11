Pourquoi la saison 5 de DanMachi fait une pause avant l’épisode 9 ?

La saison 5 de DanMachi va faire une pause, retardant au passage la sortie de l’épisode 9 : on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Il en faut de la patience, quand on est un fan de DanMachi : l’anime a débarqué pour la première fois sur petit écran en 2015, et malgré son succès, il aura fallu attendre un certain temps avant d’avoir la suite. Là où d’autres séries enchaînent les saisons presque tous les ans, à l’image de Solo Leveling qui avait déjà anticipé en coulisses sa saison 2 avant la fin de la première ou Les Carnets de l’Apothicaire qui n’a pas attendu pour son renouvellement, l’histoire de Bell Cranel prend davantage son temps.

Et l’adaptation par le studio J.C. Staff des romans, light novels et mangas écrits par Fujino Ōmori va à nouveau éprouver la patience des spectateurs investis dans la saison 5, alors qu’une pause a été annoncée juste avant l’épisode 9 : date de reprise, OAV pour patienter et raisons de la pause, on vous dit tout sur le retour de la saison 5 de DanMachi – La Légende des Familias.

Pourquoi l’épisode 9 de la saison 5 de DanMachi a du retard ?

L’épisode 9 de la saison 5 de DanMachi sortira le 5 décembre 2024 au lieu du 28 novembre, en raison d’un problème de production du côté du studio J.C. Staff.

C’est sur le site officiel que l’annonce a été faite, l’équipe derrière l’anime présentant ses “plus sincères excuses pour le délai auprès des spectateurs qui attendaient avec impatience cette diffusion.” Le communiqué poursuit : “Toute l’équipe s’engage à continuer de travailler avec dévouement, et remercie sincèrement les fans pour leur compréhension et leur soutien.“

Si peu de détails ont été ajoutés quant aux problèmes de production en question, il y a de grandes chances pour qu’ils découlent d’un conflit entre les nombreux projets auxquels s’attèle le studio J.C. Staff : il n’est pas rare que les sociétés de ce genre se lancent dans plusieurs productions, parfois au prix d’une baisse de qualité, qu’elle apparaisse dans les séries ou au sein des conditions de travail des animateurs.

Or, J.C. Staff cumule plusieurs animes rien que dans le planning de l’automne 2024 : outre la saison 5 de DanMachi qui était très attendue, on peut aussi compter (entre autres) The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor, Magilumiere Magical Girls Inc. ou encore Duel Masters LOST.

Le communiqué annonce néanmoins prévoir de diffuser un OAV de la saison 3 de DanMachi en attendant le retour de la saison 5. Il faudra cependant déterminer si Crunchyroll, en charge de la diffusion de la série en France, compte présenter l’épisode en question à son public français.

L’article continue après la publicité

Pour ne rien rater de la saison 5 de DanMachi, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Et en attendant la diffusion de l’épisode 9, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux prochains animes de l’hiver 2025.