Calendrier de DanMachi Saison 5 : dates et heure de sortie des épisodes

Bell et Hestia reviennent dans une cinquième saison : pour ne rien rater de la suite de DanMachi, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

L’anime était sorti sur petit écran pour la première fois en 2015, et a tout de suite été un hit : l’adaptation des romans, light novels et mangas écrits par Fujino Ōmori par le studio J.C. Staff a rapidement conquis le cœur des ses spectateurs, entremêlant une magie épique à une intrigue touchante entre deux héros laissés pour compte mais qui comptent bien en découdre pour se faire une place dans le monde. Très vite, la décision de renouveler la série d’animation a été prise, et de nouvelles saisons ont débarqué pour le plus grand bonheur du public : c’est désormais dans une saison 5 que DanMachi arrive, s’inscrivant dans le programme déjà chargé de l’automne 2024.

Et Bell Cranel a bien évolué depuis les premiers épisodes, dans lesquels il se contentait de survivre en dépendant désespérément de la protection des autres. C’est cette fois l’arc “Houjou no Megami-hen”, soit celui de la déesse de la fertilité, qui rythmera les épisodes en emmenant ses personnages dans un festival qui ne se déroulera pas comme prévu. Dates et heure de sortie, nombre d’épisodes : histoire de ne rien rater de l’anime, on vous propose ici le calendrier détaillé de la saison 5 de DanMachi.

Quand sortira le prochain épisode de la saison 5 de DanMachi ?

La saison 5 de DanMachi a commencé sa diffusion le 3 octobre 2024. La suite continuera à un rythme hebdomadaire et sortira tous les jeudis à 15h15 sur Crunchyroll en version originale sous-titrée français.

La saison 5 comptera en tout 15 épisodes : à moins d’un changement de planning, le final devrait donc sortir le 9 janvier 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 5 de DanMachi :

Épisode 1 : 3 octobre 2024

Épisode 2 : 10 octobre 2024

Épisode 3 : 17 octobre 2024

Épisode 4 : 24 octobre 2024

Épisode 5 : 31 octobre 2024

Épisode 6 : 7 novembre 2024

Épisode 7 : 14 novembre 2024

Épisode 8 : 21 novembre 2024

Épisode 9 : 28 novembre 2024

Épisode 10 : 5 décembre 2024

Épisode 11 : 12 décembre 2024

Épisode 12 : 19 décembre 2024

Épisode 13 : 26 décembre 2024

Épisode 14 : 2 janvier 2025

Épisode 15 : 9 janvier 2025

