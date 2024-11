Que veut dire Dandadan ? Explication du titre étrange

Le manga comme l’anime gagnent toujours plus en succès, et pourtant la série n’a pas encore révélé en détails ce que signifiait son titre étrange : on s’en occupe !

Dandadan est une série surnaturelle jouant entre l’univers des yokai, des extraterrestres et des pouvoirs psychiques, le tout saupoudré de beaucoup de drama et de personnages aussi attachants que zinzins. L’histoire suit en effet les aventures de Momo et Okarun après qu’ils se soient embarqués dans le monde de l’occulte à cause d’un pari stupide. S’il s’avère qu’en fin de compte, esprits comme OVNI sont bien réels, la preuve de leur existence se fait au détriment de la sécurité de nos protagonistes qui se retrouvent entraînés dans des aventures farfelues et souvent dangereuses.

Le duo n’est cependant pas seul pour affronter les surprenants ennemis : les héros sont rejoints au fil du temps par d’autres élèves aussi malchanceux qu’eux, et souvent aussi barrés, sinon plus. L’anime a démarré durant l’automne 2024, tandis qu’en parallèle, le manga de Yukinobu Tatsu en est à son dixième arc présentant de nouveaux personnages. Et même à ce stade, il est un élément qui s’avère tout aussi cryptique que les créatures qui s’en prennent à Momo et Okarun : le titre, Dandadan. Or, le principal antagoniste du manga y fait référence pour la première fois dans le dixième arc, prouvant qu’il y a bien une signification au sein de l’histoire. Mais quelle est-elle ?

Quand le mot “Dandadan” a-t-il été mentionné pour la première fois ?

Le mot “Dandadan” a été mentionné pour la première fois dans le chapitre 163, par le Comte de Saint-Germain.

yukinobu tatsu/shueisha

Le Comte de Saint-Germain, à ce stade considéré comme l’antagoniste principal de la série, est un collectionneur de tout ce qui touche au surnaturel, y compris les pouvoirs des autres. Dans le chapitre 163, il pose des questions sur “Dandadan”. Il s’agirait de quelque chose qu’il doit obtenir à tout prix.

Lorsque le personnage fait mention de Dandadan, le manga dévoile une impressionnante double page illustrant une série de mandalas issus de la mythologie bouddhiste.

La véritable signification de Dandadan

Le Dandadan est clairement une chose d’une grande puissance, bien que la signification exacte du terme n’ait toujours pas été dévoilée dans le manga Dandadan.

Dans la double page, les mandalas représentés sont ceux du Quartier central du Lotus à Huit Pétales, généralement associé à la Matrice, ou à l’éveil.

De plus, en japonais, le kanji Dan (膽) est associé au courage ou à un esprit audacieux, Da (大) signifie grand ou important, tandis que Dan (黨) peut représenter un groupe, un parti, ou une faction. Assemblés, ces caractères pourraient ainsi se traduire par “un grand et audacieux rassemblement”.

Le Comte de Saint Germain possède de son côté une arme permettant d’extraire les pouvoirs, ce qui lui permet de voler ceux de n’importe quel humain ou yokai. Toutefois, il doit d’abord forcer sa cible à se soumettre avant de pouvoir s’en emparer. Et si le Comte de Saint Germain interroge ses interlocuteurs sur Dandadan, le manga ne révèle pas de réponse – si tant est qu’il en ait obtenu une.

Compte tenu des intérêts de l’antagoniste, il pourrait s’agir soit d’une arme, soit d’une capacité surnaturelle. Mais on peut aussi s’attendre à un événement à venir. Peut-être que Dandadan représente le rassemblement de tous les pouvoirs, ce qui permettrait ainsi de provoquer quelque chose de particulier.

La mention du titre Dandadan suggère-t-elle la fin du manga ?

La mention soudaine du mot Dandadan après tout ce temps pourrait laisser entendre que le manga s’apprête à entrer dans sa saga finale… ou du moins que l’histoire pourrait bien passer aux choses sérieuses.

yukinobu tatsu/shueisha, science saru

Okarun ayant récupéré ses bijoux de famille et ayant dit au revoir à Mémé-Turbo qui est retournée à ses propres affaires, on peut estimer que le récit approche de sa conclusion. La rencontre avec le Comte de Saint Germain peut également être indicatrice d’une fin à venir, le personnage étant pour le moment considéré comme le principal antagoniste de Dandadan.

En attendant d’en découvrir plus sur le titre du manga, les fans peuvent profiter de l’adaptation de Dandadan en série sur Crunchyroll, Netflix et ADN. Il est aussi possible d’aller jeter un coup d’œil au programme bien rempli des animes de l’automne 2024, ou encore à celui de l’hiver 2025.