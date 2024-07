Pourquoi DanDaDan fait-il une longue pause avant le chapitre 164 ? L’auteur rassure les fans

Une pause de plusieurs semaines dans la publication du manga DanDaDan vient d’être annoncée, mais l’auteur a de bonnes raisons d’interrompre momentanément la sortie des prochains chapitres.

Le manga DanDaDan a fait des débuts remarqués en 2021, et n’a cessé de croître en popularité depuis. Inscrit dans ce qu’on considère comme la nouvelle génération des shonen, le récit transporte ses lecteurs dans un univers aussi barré que touchant, jonglant avec les thèmes du paranormal et des invasions extraterrestres.

Actuellement forte de ses 163 chapitres, l’œuvre doit cependant se mettre en pause alors que le comte de Saint-Germain rappelait ses ambitions de collectionneur de l’occulte. Et les lecteurs sont prévenus : ils devront se montrer patients, car il y en aura pour quatre semaines avant de retrouver Momo Ayase et Ken Takakura. Mais là où d’autres mangas ont récemment dû se plier à de longues pauses similaires à celle de DanDaDan, comme Jujutsu Kaisen ou One Piece, la santé de l’auteur n’est en rien responsable de ce changement de rythme de publication.

yukinobu tatsu/shueisha

En effet, le compte X/Twitter du Shonen Jump explique que Yukinobu Tatsu a annoncé vouloir prendre son temps pour mener des recherches, qui lui serviront dans la suite de son histoire. Une explication qui ne surprendra pas grand-monde, compte tenu des concepts que l’on retrouve dans le manga. D’un côté des petits hommes verts, de l’autre des fantômes… et l’escalade d’intensité qui n’a cessé de monter, nécessitant alors de trouver de nouvelles voies à explorer pour continuer de rester à la page tout en proposant toujours plus d’intrigues bien ficelées et passionnantes aux lecteurs.

Le chapitre 164 de DanDaDan sortira donc le 2 septembre 2024. Une date qui concordera plus ou moins avec celle de l’anime, puisque les premiers épisodes seront projetés sur grand écran les 7 et 8 septembre en France.

En attendant, vous pouvez toujours consulter la liste des meilleurs animes de l'été 2024 à ne pas rater, ou encore aller jeter un coup d'œil à ceux attendus pour la saison actuelle.