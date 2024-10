Combien y aura-t-il d’épisodes dans l’anime Dandadan ?

Momo et Okarun viennent de débarquer sur petit écran, mais combien y aura-t-il d’épisodes pour l’anime Dandadan ?

Le programme des animes d’automne 2024 est particulièrement chargé cette année, offrant de nombreuses séries de qualité aux spectateurs. Et parmi elles, l’adaptation du manga Dandadan de Yukinobu Tatsu par le studio Science Saru promet déjà d’envoyer du pâté : entre spiritisme et extraterrestre, les fans de l’occulte vont pouvoir découvrir des héros hors du commun dans une ambiance complètement folle.

Après des avants-première au cinéma pour les spectateurs les plus chanceux, le premier épisode de l’anime est sorti le 3 octobre 2024 sur ADN, Netflix et Crunchyroll. La suite sera ensuite disponible dans un rythme hebdomadaire, mais jusqu’à quand exactement ? On vous dit tout ce qu’on sait sur le nombre d’épisodes de la première saison de Dandadan (ou Dan Da Dan).

Combien d’épisodes pour la saison 1 de Dandadan ?

En tout, la première saison de Dandadan comptera 12 épisodes.

Le site officiel a en effet révélé l’information en présentant les préventes des DVD et Blu-Ray de la première saison de l’anime : on peut ainsi compter quatre disques contenant chacun trois épisodes en tout.

Le chiffre reste cohérent pour une première adaptation du manga, mais signifie également que les arcs adaptés seront essentiellement ceux de l’introduction. L’un d’eux pourrait même se retrouver coupé en deux et ne pas être révélé dans son intégralité.

Car d’après les trailers de la saison, on peut s’attendre à ce que la série adapte les quatre premiers arcs du manga, sans aller au-delà : il reste aussi possible que le quatrième, à savoir celui de la Maison hantée, ne soit pas entièrement couvert.

Dandadan a commencé sa diffusion le 3 octobre 2024 : pour ne rien rater de la suite de l’anime, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Et si les aventures de Momo et Okarun ne vous suffisent pas, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil aux meilleurs animes à ne pas rater de l’automne 2024.