L’épisode 5 de Dandadan dévoilera deux personnages iconiques du manga

L’épisode 5 de Dandadan offrira de nombreuses surprises aux fans qui suivent l’anime, tandis que les lecteurs du manga se préparent pour l’arrivée de deux personnages iconiques.

Dandadan s’est directement hissé dans les tops des animes les plus populaires de 2024, dès sa sortie en octobre. Il faut dire que la série a eu droit à un énorme battage médiatique venu appuyer des arguments déjà bien solides, entre la présence du studio Science Saru aux commandes après Devilman Crybaby, ou encore la présence des épisodes sur plusieurs plateformes de streaming, à savoir Netflix, ADN et Crunchyroll en France.

L’article continue après la publicité

Mais là où l’anime s’en sort le mieux, c’est évidemment dans son adaptation du manga déjà très apprécié (à juste titre) de Yukinobu Tatsu : au départ, Dandadan c’est un récit sur l’occulte, jouant avec les codes du spiritisme, de l’horreur et de la science-fiction, le tout supporté par des protagonistes aussi attachants que barrés. Et dans ce casting un peu foufou, il y a deux demoiselles que les lecteurs ont hâte de voir animées dans la série, ce que l’épisode 5 promet d’enfin dévoiler.

L’article continue après la publicité

L’épisode 4 a conclu l’arc de Mémé-Turbo, révélant au passage le terrible souvenir de jeunes filles assassinées dans le tunnel de Shono et expliquant en partie les obsessions du yokai pour la gent masculine. Mais l’intrigue est loin de s’arrêter là et va bientôt passer à la vitesse supérieure.

L’article continue après la publicité

“Ce chat étrange apparaîtra également dans le prochain épisode. Quelqu’un sait de qui il s’agit ? / Aira apparaîtra dans le prochain épisode de Dandadan“

Le chat en question, un Maneki-neko censé porter bonheur, est déjà apparu dans les opening et ending de l’anime. Et même s’il est familier pour les fans, il adoptera cette fois une forme inhabituelle. Sans spoiler la suite, l’animal sera amené à coller au train des personnages, mais sa présence devrait en ravir plus d’un, notamment pour l’esprit qui va posséder l’objet.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais l’épisode 5 de Dandadan ne s’arrêtera pas là : il présentera également Aira Shiratoshi, personnage populaire du manga à l’esprit bien trempé – parfois même un peu trop.

Pour ne rien rater de la suite de l’anime, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Et en attendant la diffusion du prochain, il y a encore de nombreuses séries à découvrir dans le programme d’automne 2024.