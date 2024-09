Dandadan est-il doublé en français ? Tout sur les versions de l’anime

L’anime compte parmi les séries les plus attendues de l’automne 2024 : dans quelle version sera-t-il disponible en France ?

Pour Momo, les extraterrestres n’existent pas, contrairement aux esprits. Pour Okarun, c’est l’inverse : les fantômes sont une simple fantaisie, alors que les OVNI (ou PANI pour les connaisseurs) sont tout à fait vraisemblables. C’est lorsque les lycéens décident de prouver qui des deux a raison qu’ils se retrouvent alors confrontés à des situations particulièrement délicates : ce qui s’annonçait comme un simple pari se termine très mal, entre kidnapping et bijoux de famille confisqués.

Le manga de Yukinobu Tatsu a droit à un traitement spécial pour son adaptation : histoire de reprendre cette histoire aussi barrée que touchante, c’est le studio Science Saru qui s’est retroussé les manches, après avoir sorti des séries hors des sentiers battus comme Devilman Crybaby ou Scott Pilgrim prend son envol. Les épisodes de Dandadan seront de plus disponibles chez plusieurs plateformes de streaming, permettant une accessibilité auprès d’un plus large public. Mais qu’en sera-t-il de sa version ? Y aura-t-il un doublage français ?

Y aura-t-il une VF de Dandadan ?

Oui, Dandadan aura bien droit à sa VF : c’est ADN (Anime Digital Network) qui se charge du doublage officiel. La version française sortira en même temps que la version originale.

Le site de streaming a déjà présenté les comédiens chargés d’interpréter les personnages de l’anime, reprenant des noms réputés dans le milieu et dont l’expérience n’est plus à démontrer.

ADN va encore plus loin en promettant une sortie de la VF en simultané avec la version originale sous-titrée sur sa plateforme de streaming : les spectateurs qui préfèrent les voix françaises n’auront donc pas à attendre avant de mettre la main sur les épisodes de Dandadan.

Retrouvez ci-dessous les premiers membres du casting de la VF de Dandadan :

Emmanuel Curtil (voix de Jim Carrey) – Les Serpos

Jaynelia Coadou (Riley dans Vice-versa 2) – Momo

Marius Blivet (Timéo dans Askip) – Okarun

Claudine Grémy (Nana dans NANA) – Mémé Turbo

Véronique Augereau (Marge dans Les Simpson) – Seiko

Le premier épisode de Dandadan sortira le 3 octobre 2024 sur ADN, Crunchyroll et Netflix, en versions originale et française. Et en attendant, vous pouvez également jeter un coup d’œil au reste du programme de l’automne 2024 pour les animes.