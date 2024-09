Quand sort l’épisode 1 de Dandadan ? Le calendrier de sortie de l’anime

L’anime compte parmi les plus attendus de l’automne 2024 : pour ne rien rater de Dandadan, nous vous détaillons le calendrier de sortie des épisodes.

C’est un véritable OVNI qui s’apprête à se poser sur différentes plateformes de streaming cet automne : l’adaptation du manga de Yukinobu Tatsu a droit à un traitement tout particulier, bénéficiant de l’animation du studio hors normes Science Saru qui avait déjà sorti des œuvres spéciales comme Devilman Crybaby ou Scott Pilgrim prend son envol.

Et il fallait bien ça pour Dandadan, qui repose sur autant de personnages bien frappés que d’intrigues frôlant souvent l’absurde : les zinzins de l’occulte ne vont plus tarder à envahir les petits écrans, et histoire de ne rien rater, on vous détaille ici le calendrier de sortie des épisodes et les différentes plateformes pour retrouver les aventures de Momo et Okarun.

Quand sortira le premier épisode de Dandadan ?

Le premier épisode de Dandadan sortira le 3 octobre 2024 sur ADN, Crunchyroll et Netflix.

À ce stade, l’anime n’a pas encore une heure de sortie définie. Il en va de même pour sa longueur, même si des rapports suggèrent une première saison de 12 épisodes.

Pour ce qui est des différentes versions, il convient de noter qu’ADN se charge de produire et présenter une VF à ses abonnés : elle sera disponible en simultané avec la sortie en version originale sous-titrée français.

Calendrier de sortie des épisodes

Épisode 1 : 3 octobre 2024

Épisode 2 : 10 octobre 2024

Épisode 3 : 17 octobre 2024

Épisode 4 : 24 octobre 2024

Épisode 5 : 31 octobre 2024

Épisode 6 : 7 novembre 2024

Épisode 7 : 14 novembre 2024

Épisode 8 : 21 novembre 2024

Épisode 9 : 28 novembre 2024

Épisode 10 : 5 décembre 2024

Épisode 11 : 12 décembre 2024

Épisode 12 : 19 décembre 2024

À noter que ces dates sont encore susceptibles de changer.

De son côté, ADN présente l’anime avec ce résumé : “Si Momo Ayase est persuadée de l’existence des fantômes, Okarun, quant à lui, croit dur comme fer à la présence d’extraterrestres. Pour démontrer la véracité de leurs propos, ils se lancent un pari fou : explorer des lieux chargés d’énergie occulte, sans se douter un seul instant qu’ils sont sur le point de vivre une aventure des plus singulières…“

Et si Dandadan ne vous suffit pas, vous pouvez également jeter un coup d’œil au reste du programme d’automne 2024 pour les animes.