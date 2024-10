L’auteur de Dandadan commente les différences entre l’anime et le manga

Alors que le premier épisode de Dan Da Dan vient de sortir, l’auteur du manga a donné son avis sur les ajouts que fait l’anime par rapport au manga.

Dandadan a tout d’un OVNI : de son histoire qui s’amuse à mélanger spiritisme et extraterrestres à une intrigue qui tourne littéralement autour des boules d’un de ses protagonistes (oui), les spectateurs ont de quoi être pris au dépourvu. Et histoire d’ajouter un peu de sel aux délires imaginés et dessinés par Yukinobu Tatsu dans l’adaptation de son manga, c’est l’excellent studio Science Saru qui a mis la main à la patte, après avoir signé d’autres séries hors normes comme Devilman Crybaby.

Mais les lecteurs auront peut-être remarqué certaines différences entre la version papier et celle de l’anime, disponible sur plusieurs plateformes de streaming : car pour adapter l’histoire de Momo et Okarun, le réalisateur Fūga Yamashiro a dû procéder à quelques changements. C’est à l’occasion de la diffusion en avant-première de Dandadan en septembre 2024 que les différents créateurs ont pu s’exprimer en interview. Et le mangaka est catégorique : il adore ce qu’a fait le réalisateur sur son histoire.

L’auteur de Dandadan est “extrêmement reconnaissant” envers le réalisateur de l’anime

Yukinobu Tatsu se dit “extrêmement reconnaissant” envers le réalisateur de l’anime Dandadan Fūga Yamashiro pour les changements apportés à l’histoire de Momo et Okarun.

En véritable fan du storyboard et de ce que l’image peut raconter en se passant des mots, le cinéaste s’est en effet amusé à modifier des mises en scène ou des cadres du manga pour mieux les adapter en série. Et le résultat a beaucoup plu au créateur de l’original, qui s’est exprimé dans une interview diffusée lors des avants-première de Dandadan au cinéma en septembre 2024 : “J’ai adoré l’anime. M. Yamashiro s’est vraiment démené. Quand je vois le résultat… (…) Ç’a dû être très compliqué, mais c’est visuellement impressionnant. Je leur suis reconnaissant. Les comédiens aussi jouent merveilleusement bien. Je suis époustouflé.“

“M. Yamashiro a proposé des améliorations ou de nouvelles interprétations de certaines scènes. Des choses auxquelles je n’avais pas pensé. Il a fait le nécessaire, je lui suis extrêmement reconnaissant.“

Yukinobu Tatsu a également tenu à expliquer ses choix d’intrigue, dont un qui pourra surprendre de nombreux spectateurs et lecteurs : l’histoire de l’engin et des boules d’Okarun, au centre d’une majeure partie de Dandadan. “Je n’aime pas particulièrement les blagues salaces,” se défend ainsi le mangaka, avant de préciser : “Mais il faut un conflit. Je cherchais un enjeu fort. On dit souvent qu’il faut trouver un objectif pour le personnage principal dans un rayon de cinq mètres autour de lui.“

“Et donc, quoi de plus directement impactant que son propre corps ? L’idée était donc qu’il en perde une partie. Et pas n’importe laquelle. J’ai demandé ce qu’on devait faire une fois qu’il aurait récupéré son engin, et M. Lin a eu l’idée des boules.“

L’anime Dan Da Dan a démarré le 3 octobre 2024 sur Crunchyroll, ADN et Netflix : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.