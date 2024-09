Quels arcs seront adaptés dans l’anime Dandadan ?

Momo et Okarun vont bientôt débarquer sur petit écran pour l’anime Dandadan : quels arcs du manga l’anime va adapter ?

Le manga Dandadan a commencé sa publication depuis 2021, et a progressivement gagné des fans grâce à son univers mêlant le spiritisme à la science-fiction tout en rendant hommage à l’occulte dans un récit aussi poignant que déjanté. L’histoire écrite et dessinée par Yukinobu Tatsu s’intéresse à Momo et Okarun, deux jeunes persuadés que les esprits ou les OVNI existent, et qui vont rapidement se retrouver mêlés à de sales affaires.

Car prouver que les petits hommes verts ou les fantômes existent ne suffit pas : encore faut-il ensuite les fuir une fois qu’on a croisé leur chemin. Empêtrés dans des aventures qu’ils n’avaient pas demandé – mais un peu cherchées -, Momo et Okarun vont ainsi faire face à des manifestations paranormales loufoques, parfois émouvantes, très souvent envahissantes. Mais jusqu’où l’anime Dandadan du studio Science Saru va-t-il adapter le manga ?

Attention : la suite de cet article peut contenir des éléments du manga susceptibles de spoiler l’anime Dandadan.

Les arcs de Dandadan adaptés par l’anime

La série devrait couvrir les quatre premiers arcs de Dandadan : le site officiel de l’anime présente en effet des personnages impliqués dans les quatre premiers récits du manga.

On peut ainsi s’attendre à ce que la série d’animation de Science Saru (Devil Man Crybaby) se penche sur l’arc d’introduction de Mémé-Turbo, avant d’adapter ceux de l’Acro-soyeuse et des Serpos, pour ensuite présenter celui de la Maison hantée.

Rien ne dit que le quatrième arc sera couvert dans son intégralité, mais des figures iconiques du début apparaissent déjà dans la présentation des personnages de l’anime, alors que le site officiel dévoile les seiyu chargés de leur prêter leur voix. On peut par exemple compter sur la présence de Jin Enjôji, alias Jiji, qui apparaît au début de l’arc de la Maison hantée. Il en va de même avec Tarô et Hana, deux mannequins anatomiques ayant pris vie.

À ce stade, on ne sait pas encore si l’arc de la Maison hantée sera adapté dans son intégralité. Il fait partie des plus longs du début du manga de Yukinobu Tatsu, s’étalant des chapitres 28 à 50. Il est donc tout à fait possible qu’il soit découpé entre plusieurs parties de la série, d’autant plus que d’autres créatures censées y apparaître ne figurent pas dans les images et vidéos de la promotion de l’anime Dandadan.

En attendant le premier épisode de l’adaptation qui sortira le 3 octobre sur ADN, Crunchyroll et Netflix, vous pouvez aller jeter un coup d’œil au reste de la programmation d’automne 2024 pour les animes.