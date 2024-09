Cyberpunk revient bientôt sur Netflix pour un nouveau projet d’animation

Après le carton Cyberpunk Edgerunners, Netflix s’associe une nouvelle fois à CD Projekt Red pour un nouveau projet d’animation dans le monde de Night City.

En 2022 sortait l’anime Cyberpunk Edgerunners, soit l’adaptation du jeu vidéo Cyberpunk 2077 par le studio Projekt Red – lui-même adaptation d’un célèbre jeu de rôle créé par Mike Pondsmith. Et là où beaucoup de séries peinent à retranscrire l’univers vidéoludique qu’elles reprennent, l’animation et l’histoire de l’excellent studio Trigger ont fait l’unanimité, arrachant rires, sueurs froides et larmes au public.

Passé les différentes phases de deuil, les spectateurs s’étaient alors interrogés sur la possibilité d’un retour des héros dévoilés dans les dix épisodes. Le succès de cette collaboration entre CD Projekt, Trigger et Netflix aurait en effet pu aisément permettre un renouvellement de la série, mais un responsable avait alors claqué la porte à toute possibilité d’une nouvelle saison de Cyberpunk Edgerunners. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y aura plus rien : Netflix a en effet annoncé un nouveau projet d’animation dans l’univers de Night City.

Cyberpunk revient en animation chez Netflix

À l’occasion de la Geeked Week 2024, Netflix a annoncé le retour de la franchise Cyberpunk dans un projet d’animation.

Peu de détails ont été dévoilés, mais on sait que l’adaptation est prise en charge par le service animation de Netflix. L’annonce s’est également faite en plein live, interrompant le showcase du 20 septembre comme l’a souvent fait CD Projekt Red pour Cyberpunk 2077.

Il ne s’agira en revanche probablement pas d’une saison 2 d’Edgerunners. Le responsable de CD Projekt Red au Japon, Satoru Honma, avait en effet déclaré en 2022 dans une interview pour Famitsu (via Videogameschronicles) : “Cyberpunk : Edgerunners a été conçu comme un standalone, il n’y a donc rien de prévu pour une saison 2.“

Il faut néanmoins rappeler une réunion d’investisseurs pour le studio sur YouTube en août 2024, durant laquelle un des responsables a expliqué vouloir “revenir sur ses mots” pour ensuite confirmer : “Oui, nous prévoyons d’autres projets d’animation avec Cyberpunk. J’espère que cette réponse vous suffira : attendez-vous à plus de contenu. Mais c’est tout ce que je peux dire.“

Et en attendant d’en savoir plus sur le nouveau projet d’animation Cyberpunk chez Netflix, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, ou la programmation d’automne 2024 pour les animes.