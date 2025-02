18 animes de romance gratuits sur Crunchyroll, mais il va falloir faire vite

Pour la Saint Valentin, le site de simulcast et de streaming fait un cadeau aux spectateurs, en proposant plusieurs comédies romantiques.

Les séries d’animation venues tout droit du Japon ont leurs champions du côté des shonen, les spectateurs étant chaque fois au rendez-vous pour les nouvelles saisons de Demon Slayer, My Hero Academia et autres Solo Leveling. Mais l’engouement du public pour les animes ne se limite clairement pas à la baston ou au pouvoir de l’amitié : il suffit de jeter un coup d’œil à la grande popularité des comédies romantiques. Et il faut dire qu’il y a du choix, puisqu’à chaque saison, c’est une tripotée de nouveaux titres qui débarque dans les programmes, apportant une touche de romantisme non négligeable aux tops tout en explorant plusieurs genres différents.

Pour l’hiver 2025, Zenshu s’amuse à reprendre le thème de l’isekai pour le mélanger au premier amour, mais on peut aussi citer Les Carnets de l’apothicaire et ses énigmes sur fond d’intrigue à la cour impériale, ou encore My Happy Marriage et son récit de couple de jeunes mariés se mêlant au fantastique. Et alors que la Saint Valentin met à l’honneur les amoureux, Crunchyroll a décidé cette année de déclarer sa flamme aux fans de séries japonaises en rendant disponibles 18 animes de romance… mais pour une durée limitée.

18 animes gratuits pour la Saint Valentin sur Crunchyroll

Crunchyroll propose en accès gratuit (avec publicité) 18 animes de romance sur sa plateforme de streaming, du 1er au 28 février 2025.

Shueisha/A-1 Pictures

Les spectateurs pourront ainsi (re)découvrir des classiques comme Fruits Basket, mais aussi jeter un coup d’œil à des histoires plus courtes et pourtant tout aussi touchantes et réconfortantes, à l’image d’A Sign of Affection.

Retrouvez ci-dessous les 18 animes gratuits pour le mois de février 2025 :

A Couple of Cuckoos

A Sign of Affection

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

An Archdemon’s Dilemma: How to Love Your Elf Bride

Bottom-Tier Character Tomozaki

Fruits Basket

Girlfriend, Girlfriend

Hokkaido Gals Are Super Adorable!

Horimiya

Kaguya-sama: Love Is War

More than a Married Couple, but Not Lovers

My Dress-Up Darling

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Recovery of an MMO Junkie

Sasaki and Miyano

The Quintessential Quintuplets

Tomo-chan Is a Girl!

TONIKAWA: Over The Moon For You

Et si l’amour n’est pas trop votre tasse de thé, il y a toujours le meilleur de la programmation de l’hiver pour fuir le froid devant des séries qui méritent le coup d’œil, ou encore la liste des animes à ne surtout pas rater en 2025.

