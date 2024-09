Ce crossover entre Jujutsu Kaisen et Naruto fait l’unanimité chez les fans

Les fans de Jujutsu Kaisen et de Naruto sont tombés sous le charme devant cette vidéo réalisée par un fan mêlant les deux univers de ces shonens cultes.

Si Naruto est sans aucun doute considéré comme un véritable classique par les fans de shonens, l’incroyable popularité de Jujutsu Kaisen ces dernières années a permis à l’œuvre de Gege Akutami de rivaliser avec celle de Masashi Kishimoto.

À eux deux, les mangas et leur adaptation animée réunissent donc une énorme communauté de fans à travers le monde. Et si les aficionados de chaque œuvre peuvent parfois être en désaccord, ils ont maintenant une raison de se rassembler.

En effet, le YouTubeur 牙牙的包裹 a mis en ligne une vidéo fan-made le mois dernier, dans laquelle les personnages de Naruto rencontrent ceux de Jujutsu Kaisen. La séquence se déroule dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen, pendant l’Arc du Drame de Shibuya, et commence lorsque Sukuna prend le contrôle du corps de Yuji.

Mais alors que l’histoire originale est normalement une période sombre pour les exorcistes, avec les antagonistes tuant des centaines de personnes et causant la mort de plusieurs personnages majeurs, ce crossover offre quelque chose de plus optimiste. Car la présence de Sasuke, qui défie Sukuna avec son ton arrogant et impassible si caractéristique du jeune Uchiwa, mène à un affrontement enflammé entre les deux.

Et alors que Sasuke est occupé à affronter Sukuna avec son Susano, Sakura et Kakashi arrivent juste à temps pour sauver Nanami de Mahito. Face à ce nouvel adversaire redoutable, le fléau ne peut pas rivaliser avec le Sharingan et le Chidori du chef de l’Équipe 7.

Ailleurs, Itachi se mesure à Uraume et Kenjaku après avoir volé la Lisière du Supplice à ce dernier. Le combat ne dure pas longtemps, car les deux sont rapidement vaincus par le fameux Tsukuyomi d’Itachi. On voit ensuite Naruto combattre Sukuna, libérant son mode Ermite Rikudô combiné à celui du Chakra de Kyubi pour affronter le terrifiant Roi des Fléaux.

Il y a d’autres moments similaires disséminés tout au long de la vidéo. Les transitions entre les scènes sont brillantes et le montage est impeccable, ce qui a valu plus 447 000 vues sur YouTube à l’heure où nous rédigeons ces lignes, les fans louant la qualité de la vidéo.

“Je suis plus investi dans ce crossover NARUTO × JUJUTSU KAISEN que dans n’importe quel anime actuellement diffusé“, a même déclaré un fan sur X/Twitter, avant d’ajouter : “J’attends (impatiemment) la prochaine partie. Ce truc est fou.”

“Non, ce truc est incroyable. Sasuke utilisant le Genjutsu pour dire à Sukuna de s’asseoir et de la fermer, c’est complètement dingue,” a écrit un autre.

“PAS POSSIBLE QUE SASUKE AIT DIT À SUKUNA DE ‘RESTER À SA PLACE’. C’était LA RÉPLIQUE LA PLUS FROIDE de toute la vidéo ! Et puis la façon dont Sasuke est apparu dans l’espace de Sukuna, tout en ombre, c’était dingue,” a commenté un autre internaute sur YouTube.

