Critique de la saison 2 de Solo Leveling – Que vaut le film compilation ReAwakening ?

Solo Leveling ReAwakening sort bientôt au cinéma et révèlera les deux premiers épisodes de la saison 2 de l’anime : que valent-ils ?

Sung Jinwoo a conquis de nombreux spectateurs lorsque le chasseur de monstres a débarqué sur petit écran dans Solo Leveling. L’adaptation du webtoon du même nom de Chugong et Dubu (Redice Studio) a cartonné, et le studio A-1 Pictures comme Crunchyroll avaient visiblement prévu le coup, puisque la saison 2 a rapidement été annoncée et n’a pas traîné pour dévoiler de nouvelles images.

Ce nouveau chapitre de la série sera disponible avec le reste de la programmation des animes de l’hiver 2025, et autant dire qu’il est attendu de pied ferme par de nombreux fans. Mais pour les plus impatients, Crunchyroll a prévu une sortie en avance des deux premiers épisodes de la saison 2, dans le film compilation Solo Leveling ReAwakening : Dexerto a pu les voir en avance, et la série semble clairement sur de bons rails pour conserver la qualité de la première saison.

Faut-il voir le film Solo Leveling -ReAwakening- au cinéma ?

Les derniers épisodes avaient laissé Sung Jinwoo alors qu’il obtenait son changement de classe et ses premières ombres. Mais si le final était déjà épique en soi grâce à l’arrivée du chevalier Igris, l’adaptation de l’arc du portail rouge saura sans aucun doute ravir les fans d’action. Quant aux lecteurs de la première heure, la mise en scène et l’animation du studio A-1 Pictures reste égale à elle-même et respecte en grande partie l’intensité et la maturité du webtoon qui a fait le succès de Solo Leveling.

Le film ReAwakening sortira le 7 décembre 2024 dans les cinémas français. Mais pour ceux qui préféreraient prendre leur temps, la saison 1 de Solo Leveling est intégralement disponible sur Crunchyroll. Quant à la saison 2, il faudra attendre janvier 2025, lorsque la série sortira avec les autres animes de l’hiver 2025, parmi lesquelles se trouvent déjà plusieurs pépites mettant l’eau à la bouche.

D’ici-là, il reste encore le planning des animes de l’automne 2024. On vous a aussi listé les meilleures séries à ne pas manquer pour l’année en cours.

