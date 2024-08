Les créateurs de Jujutsu Kaisen et One Piece rendent hommage à My Hero Academia

Alors que My Hero Academia vient tout juste de se terminer, d’autres célèbres mangakas tels que Gege Akutami et Eiichiro Oda ont tenu à rendre hommage au manga populaire de Kohei Horikoshi.

Le manga My Hero Academia est finalement arrivé à sa conclusion, mettant ainsi un terme à une épopée qui aura duré une décennie. Pour rappel, l’histoire se déroule dans un monde où 80 % de la population possède des capacités spéciales appelées Alters. On suit alors le parcours de jeunes héros en herbe qui veulent rendre la société plus sûre alors que la menace que représentent les super-vilains atteint son paroxysme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur la fin du manga My Hero Academia !

Le manga se termine par un saut dans le temps, avec Deku qui est devenu professeur à Yuei (ou UA), tandis que ses anciens camarades de la Seconde A sont quant à eux des héros de premier plan. Le protagoniste ouvre maintenant la voie à la nouvelle génération et les aide à réaliser leurs rêves.

Le manga s’est terminé le 4 août 2024 dans le numéro 38 de Weekly Shonen Jump (WSJ). De nombreux mangakas du WSJ, à l’instar de Gege Akutami et Eiichiro Oda par exemple, ont tenu à rendre hommage à Kohei Horikoshi et son travail. Les notes de l’auteur sont partagées sur la page Mangaka Musings par le magazine Viz.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gege Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, déclare alors : « Jujutsu n’existerait pas sans My Hero. Félicitations ! »

« Vous pouvez maintenant jouer à Pokémon Go autant que vous le souhaitez ! Félicitations pour ces dix ans, Horikoshi Sensei », partage Eiichiro Oda, le créateur de One Piece.

De plus, Yuto Suzuki, le créateur de Sakamoto Days, commente : « Félicitations pour avoir terminé My Hero après dix ans. Être dans le même magazine a été la fierté de ma vie. »

L’article continue après la publicité

Takeru Hokazono, créateur de Kagurabachi, dit : « Je me souviens encore d’avoir lu le volume 17 alors que j’étais au lycée. De Mirio à One For All 100 pour cent. Quelle légende ! »

L’article continue après la publicité

Outre les éloges de tous les autres mangakas, le numéro de WSJ inclut également le dernier commentaire du créateur de My Hero Academia, avec Kohei Horikoshi qui déclare : « J’ai été si heureux d’être dans Jump ! Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui ont lu ma série. Merci beaucoup ! »

L’article continue après la publicité

Bien que le manga My Hero Academia soit terminé, l’anime est toujours en cours. Consultez notre guide concernant le film d’animation My Hero Academia : You’re Next et le calendrier de sortie des épisodes de la saison 7.