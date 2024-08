Le créateur d’Oshi no Ko donne des détails sur la fin du manga

L’auteur d’Oshi no Ko, Aka Akasaka, a donné des détails sur la fin de son manga, révélant notamment en quoi elle sera différente de celle de sa précédente œuvre, à savoir Kaguya-sama: Love is War.

Alors que la saison 2 d’Oshi no Ko est actuellement en cours de diffusion, les créateurs du manga, Aka Akasaka et Mengo Yokoyari, ont accordé une interview au magazine Da Vinci (rapportée par un internaute via Reddit). Ils ont non seulement parlé de l’arc narratif en cours dans l’anime, mais également de la fin imminente du manga.

En parlant de ce à quoi les lecteurs doivent s’attendre à l’avenir, Akasaka a déclaré : “Nous avons intitulé l’arc final d’OnK ‘Vers les étoiles et les rêves’. Nous sommes anxieux de savoir si nous capturons l’essence de cette image dans le manga.”

Il a ajouté : “Quand je travaillais sur Kaguya-sama, j’avais tendance à donner à chaque personnage une véritable conclusion, mais cette fois-ci, je ne prévois pas de le faire. Nous faisons de notre mieux pour montrer tout ce que nous voulions montrer et résoudre tous les problèmes. Peut-être que certaines parties seront différentes de ce que j’ai dit à Mengo.”

À cela, sa collaboratrice et dessinatrice d’Oshi no Ko, Yokoyari, a répondu : “Je suis d’accord avec ça. Prends ton temps. Assure-toi de n’avoir aucun regret une fois l’histoire terminée. Je peux attendre aussi longtemps que nécessaire. Et tu peux me parler chaque fois que tu es inquiet.”

Acclamée par la critique, la comédie romantique Kaguya-sama : Love is War d’Akasaka, a pris d’assaut l’industrie du manga lors de sa sortie en 2015. Et après sept années de prépublication réussie, il s’est terminé en 2022 avec 281 chapitres, répartis en 28 volumes.

Tout comme son histoire, la fin de Kaguya-sama a également reçu des retours positifs de la part des critiques et des fans. Elle nous donne un aperçu de l’avenir des personnages principaux, où l’on voit le groupe lors du dernier jour à l’Académie Shuchiin avant que Shirogane et Kaguya ne partent pour l’Amérique.

Ainsi, les fans espèrent qu’Akasaka offrira une fin tout aussi satisfaisante à Oshi no Ko, si ce n’est plus encore. Étant donné la qualité d’écriture de l’auteur, beaucoup sont d’ores et déjà convaincus qu’il ne les décevra pas de sitôt.

Avant d’atteindre la conclusion du manga sur les idols, consultez le calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 d’Oshi no Ko, ainsi que la pause récemment annoncée par l’anime. Vous pouvez également en apprendre davantage sur le projet d’adaptation en live-action, mais aussi consulter notre top des animes comme Oshi no Ko.