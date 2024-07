Lors de la nouvelle exposition sur Jujutsu Kaisen, le mangaka Gege Akutami a révélé une nouvelle illustration de Gojo, mais les fans ne semblent pas du tout emballés par le look de l’exorciste.

Dans le quatrième sondage de popularité de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo a remporté la première place pour la première fois. Derrière lui se trouvent ses deux étudiants, avec Yuji Itadori et Megumi Fushiguro qui sont respectivement à la deuxième et troisième place.

Pour célébrer leur victoire, le créateur du manga Gege Akutami a réalisé des illustrations spéciales pour les trois exorcistes, qui sont présentés dans un tout nouveau look. Inutile de dire que les fans étaient très enthousiastes à l’idée de voir la nouvelle apparence de leurs personnages préférés.

Cependant, le résultat n’a pas plu à tout le monde. Alors que les gens ont globalement adoré l’illustration de Yuji, étant alors impressionnés par sa pose, son expression, et surtout son style vestimentaire, ce n’était pas le cas pour Megumi. Beaucoup ont souligné que son apparence le faisait ressembler à Sukuna dans le corps de Megumi (surnommé “Megkuna” par la communauté).

Mais malgré certains détracteurs, de nombreux fans ont tout de même pris la défense du descendant du clan Zenin. Cependant, en ce qui concerne la nouvelle illustration de Gojo, les internautes semblent être d’accord à l’unanimité.

“Ces nouvelles illustrations par Gege célèbrent les trois gagnants du 4e classement de popularité de Jujutsu Kaisen“

En effet, l’apparence du fameux exorciste de classe S est radicalement différente de celle qu’on lui connaît dans le manga. Outre sa tenue, on peut également voir un gros changement au niveau de la coiffure du personnage, modifiant ainsi drastiquement son style.

Dès que la nouvelle image a fait surface en ligne, les fans l’ont détestée. Beaucoup se plaignent qu’elle ruine l’aura de Gojo et qu’elle ne rend pas justice à sa personnalité. Ils trouvent également son style quelque peu kitsch, et que cela ne correspond pas à quelqu’un comme Gojo.

“Yuji est le seul qui ressemble à lui-même. Megumi est bien mais cette pose est bizarre. Et ce n’est PAS Gojo”, a répondu un fan sur X/Twitter, tandis qu’un autre a ajouté, “Gege ne pouvait pas rendre plus évident à quel point il déteste Gojo.”

“Le mec a vraiment perdu toute son aura, hein”, a commenté un troisième, suivi par quelqu’un d’autre qui a déclaré, “Gojo, mec?? Qu’est-ce qui est arrivé à ton sens du style ?”

“Qui est-ce? encore Gege et son manque de respect”, a ajouté un autre internaute.

La mort de Gojo a profondément affecté les fans de Jujutsu Kaisen. Et cela est d’autant plus vrai après que tout espoir de son retour a été écrasé lorsque Yuta a pris possession de son corps. On peut donc comprendre pourquoi les fans sont si sensibles lorsqu’il est question de ce personnage plébiscité par beaucoup.

