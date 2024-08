Le créateur de Jujutsu Kaisen explique enfin la scène la plus confuse avec Gojo

Le créateur de Jujutsu Kaisen Gege Akutami a enfin expliqué ce que faisait le jeune Gojo tout seul dans la rue lorsqu’il a vu Ogami et les autres maîtres des fléaux.

Au milieu du chaos de l’Arc du Drame de Shibuya, Jujutsu Kaisen présente un bref flashback où l’on peut voir Ogami et d’autres maîtres des fléaux qui sont terrifiés après avoir vu Satoru Gojo. Le jeune garçon est tout seul dans la rue et les maîtres des fléaux veulent se débarrasser de lui pour pouvoir commettre des crimes en toute liberté.

Cependant, la présence de Gojo est trop accablante pour eux et ils sont obligés de se retirer. Il les effraie facilement avec un simple regard. Néanmoins, les fans étaient perplexes quant à la raison pour laquelle un enfant se baladerait tout seul en pleine ville.

Dans une récente interview, le créateur du manga a répondu à une série de questions concernant le personnage préféré des fans, donnant ainsi une explication à cette scène déroutante du jeune Gojo.

L’une des questions était : “Dans le chapitre 96, Ogami et les autres ont vu un jeune Gojo marcher seul dans la ville. Que faisait-il au milieu de la ville ?”

Ce à quoi Gege Akutami a répondu : “Il a fui de chez lui et errait simplement.”

Gojo était le premier utilisateur du Sixième Œil né depuis 400 ans. En tant que tel, il a été séparé de ses parents à un jeune âge et a été formé pour devenir le prochain chef du clan. Lors de la même session de questions-réponses, le mangaka a également révélé que Gojo avait décidé de rejoindre l’école d’exorcisme de Tokyo après en avoir eu assez de sa famille oppressante.

Les fans sont émus après avoir découvert que le jeune Gojo avait fui de chez lui par frustration. Comme l’a dit un internaute sur X/Twitter : “Omg, dans le chapitre 96, lorsque le jeune Gojo était tout seul, c’était parce qu’il avait fui de chez lui. Je me demande combien de fois il a fugué, j’ai l’impression qu’il est retourné plusieurs fois jusqu’à ce qu’il parte définitivement, mais je ne peux pas non plus imaginer quelqu’un étant capable de le FORCER à revenir, donc ce serait cool d’en savoir plus à ce sujet.”

“Gege a dit que le Gojo enfant s’était enfui de chez lui et errait dehors seul et c’est à ce moment-là qu’il a vu Ogami, omg, maintenant je comprends pourquoi il avait l’air si en colère ici, imagine que tu es un gamin et que tu en as déjà marre de ta famille, alors tu t’es enfui mais ensuite tu as vu des gens mettre une prime sur ta tête”, a partagé un autre fan.

Pour plus d’informations sur Jujutsu Kaisen, vous pouvez consulter la date de sortie et les spoilers du chapitre 266 du manga. Et pour en apprendre encore davantage sur Gojo, découvrez quel est le seul complexe de l’exorciste, ainsi que sa plus grande force et sa plus grande faiblesse.