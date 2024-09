Le créateur de Jujutsu Kaisen critiqué pour “la pire fin de tous les temps”

Jujutsu Kaisen va se conclure avec le chapitre 271, mais les fans sont loin d’être satisfaits. Selon eux, le créateur du manga Gege Akutami a créé un désastre avec cette fin.

Bien que Jujutsu Kaisen ait été l’un des shonens les plus populaires de la nouvelle génération, certains estiment qu’il a décliné vers la fin de l’Arc Bataille de Shinjuku. L’épilogue n’a fait qu’ajouter plus de doutes et de confusion, aboutissant à une conclusion qui a frustré beaucoup de fans.

Les spoilers du chapitre 271 ont révélé que tout au long du final, aucun des personnages ne reçoit de véritable conclusion, poussant les fans à critiquer la fin de Jujutsu Kaisen pour son caractère insatisfaisant et décevant compte tenu de leurs attentes. Ils reprochent également au mangaka de ne pas avoir bouclé plusieurs intrigues.

La majorité du dernier chapitre suit le trio de première année dans leur nouvelle mission. Cela est suivi d’un flashback de Yuji sur Gojo, où l’exorciste décédé fait une confession déchirante. La seconde partie du chapitre montre l’interaction entre Sukuna et Mahito dans un vide.

“La conclusion de Sukuna a été sauvée en quelque sorte et le truc Gojo/Yuji m’a vraiment ému. La fin est décente et loin d’être aussi mauvaise que les gens le laissent entendre. Merci Gege Akutami, ça a été un plaisir.”

Bien que la conversation des antagonistes offre un aperçu intrigant du personnage de Sukuna, elle laisse derrière elle encore plus de questions sans réponse. Le final se termine par un panneau montrant le dernier doigt de Sukuna scellé à l’intérieur d’une boîte en bois.

Malgré l’introduction de plusieurs points d’intrigue intéressants, comme Kenjaku étant la mère de Yuji, la fusion, et l’avenir du monde des exorcistes, Akutami ne les a jamais exploré ni résolu depuis. Cela a donné l’impression que l’histoire était désarticulée et a ôté leur impact sur le récit.

Avec le succès de Jujutsu Kaisen (et toujours d’actualité, car il a franchi un cap de vente majeur), les fans avaient de grands espoirs pour la fin. Cependant, maintenant qu’aucune de leurs attentes n’a été comblée, ils ne se retiennent pas pour critiquer Gege Akutami et la conclusion de son manga.

“Les gens ont toujours dit ça comme une blague mais j’ai décidé aujourd’hui que JJK s’était arrêté là pour moi”

“Sans être dramatique ou quoi que ce soit, cette fin était en fait le pire dénouement possible”, a posté un internaute sur X/Twitter.

“La fin de Jujutsu Kaisen est l’une des pires que j’aie jamais lue dans l’histoire des mangas. Ce truc est tellement nul. J’espère que Gege ne fera plus jamais rien. Ce truc est pire que la fin de AoT,” a partagé un autre, faisant référence à la conclusion controversée de L’Attaque des Titans.

“Jujutsu Kaisen a sans doute eu la pire fin de tous les temps,” a écrit un troisième, avec un quatrième ajoutant : “Ouais, la fin de Jujutsu Kaisen est peut-être la pire fin d’un manga ces dernières années.”

Un autre fan a tweeté : “Je refuse de croire que Jujutsu Kaisen se termine comme ça. C’est vraiment la pire fin que j’ai vue.”

La fin jugée décevante de Jujutsu Kaisen a amené beaucoup à penser qu’il y aura une deuxième partie à l’histoire. Mais jusqu’à présent, aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet.

Pour continuer dans la même thématique, découvrez notre explication du final de Jujutsu Kaisen, ainsi que notre explication du retour de Gojo dans le chapitre 271 du manga.