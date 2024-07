Le protagoniste de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, est très apprécié des fans, mais le créateur du manga Gege Akutami pense qu’il peut rendre l’histoire “fade”.

Si Jujutsu Kaisen est l’un des shonens les plus populaires ces dernières années, c’est en partie grâce à son intrigue prenante, mais aussi grâce à ses personnages. Et c’est pourquoi Gege Akutami veut s’assurer que tous les personnages, y compris Yuji, aient des occasions de briller. Dans le combat en cours contre Sukuna, on peut alors voir Yuji combattre aux côtés de tout le monde.

La franchise tient actuellement une exposition au centre commercial Shibuya Hikarie à Tokyo, montrant comment les histoires, les personnages et les illustrations de l’œuvre sont créés et affinés. C’est notamment grâce à cela qu’on a pu avoir la confirmation de la mort de ce personnage, ce qui en a énervé plus d’un.

L’exposition comprend également des storyboards et des esquisses avant qu’ils ne soient soumis comme manuscrits finaux, ainsi que des questions et réponses de Gege Akutami.

Gege Akutami

Et justement, un traducteur populaire de Jujutsu Kaisen a partagé certaines des questions et réponses sur X/Twitter. Dans son interview, Gege a déclaré qu’il voulait que Yuji soit un personnage flexible. Il a alors expliqué : “La polyvalence d’Itadori réside dans le fait qu’il est facile à intégrer dans des histoires de type shonen. Mais cela peut aussi rendre les histoires un peu fades.

“Quand Itadori fait quelque chose de simple, comme sauver quelqu’un, il n’y a pas vraiment besoin d’une raison derrière cela, donc l’histoire avance facilement. Cependant, cela peut aussi conduire le lecteur à ne pas ressentir grand-chose ou à ne pas bien saisir ses actions.

“Un autre aspect de sa polyvalence est sa capacité à réagir aux choses dans l’histoire en même temps que la perspective du lecteur. Quand Itadori rencontre quelque chose de nouveau, sa réaction et celle du lecteur sont généralement les mêmes.”

“Par exemple, le contexte de la Traque Meurtrière peut ne pas avoir été complètement compréhensible pour le lecteur, mais si Itadori dit, ‘Je ne comprends pas vraiment,’ le lecteur pensera, ‘Oh, c’est d’accord si je ne comprends pas totalement,’ ce qui est utile.”

La saison 3 de Jujutsu Kaisen mettra en scène Yuji luttant dans l’Arc de la Traque Meurtrière alors que Kenjaku commence une sorte de battle royale avec des règles strictes, dans lequel toutes les personnes capables d’utiliser de l’énergie occulte doivent s’entretuer.

Et pour en apprendre plus sur le manga, découvrez pourquoi le cliffhanger du chapitre 263 ne prend plus auprès des fans, ou encore quelle est cette confirmation du mangaka concernant l’arc final.