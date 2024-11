Le tome 42 de My Hero Academia rend un hommage nostalgique aux débuts du manga

Le manga s’est achevé durant l’été 2024, mais on attendait encore le dernier tome de l’œuvre de Kohei Horikoshi : pour l’occasion, l’auteur a décidé de créer une couverture particulièrement émouvante.

My Hero Academia de Kohei Horikoshi nous promettait de nous raconter comment un jeune homme a pu devenir le plus grand des héros. Une aventure qui s’annonçait déjà compliquée, alors que l’adolescent partait mal : dans un monde où tout le monde pouvait s’appuyer sur des pouvoirs, renommés Alters, Midoriya Izuku, alias Deku, n’avait rien pour combattre les vilains.

L’article continue après la publicité

C’était sans compter sur le soutien inconditionnel d’All Might, le héros numéro 1 et grand défenseur des citoyens. Héritant de l’Alter One For All, Deku a pu intégrer Yuei et évoluer aux côtés de nombreux autres élèves voulant eux aussi devenir héros pro. Les personnages ont ainsi grandi avec les lecteurs de My Hero Academia, jusqu’à un final bouleversant dans le chapitre 430, sorti le 4 août 2024.

L’article continue après la publicité

C’est à présent au tour de l’édition papier de présenter la fin du manga, et l’auteur Kohei Horikoshi a créé pour l’occasion une couverture faisant écho aux débuts de sa série : on peut ainsi voir Deku là où se tenait autrefois All Might, veillant sur un nouvel élève représentant la génération à venir.

L’article continue après la publicité

“Merci, héros !“

Une couverture qui a du sens, puisque même si le protagoniste n’est pas devenu le héros numéro 1, il n’en reste pas moins une source d’inspiration pour de nombreux nouveaux élèves de Yuei. Deku est également devenu professeur, reprenant à sa manière le flambeau laissé par All Might qui avait été le mentor pour les jeunes gens de la classe de seconde-A de My Hero Academia.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le tome 42 de My Hero Academia sortira le 4 décembre 2024 au Japon. Pour la France, il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir mettre la main dessus. Mais déjà, les fans ont émis des souhaits sur ce qu’ils attendent de cet ultime volume, qui présentera de très nombreux bonus.

En attendant la publication du dernier tome du manga, il reste l’anime : la série d’animation se prépare elle aussi pour la fin, avec sa saison 8.