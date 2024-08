Cette confusion sur Nobara dans l’arc final de Jujutsu Kaisen enfin clarifiée

Le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen a confirmé que Nobara est bel et bien vivante alors qu’elle rejoint la bataille contre Sukuna. Cependant, les fans du manga étaient encore confus au sujet d’une scène impliquant Gojo et Ieri, avant que le malentendu ne soit finalement éclairci par un internaute.

Le manga Jujutsu Kaisen a ramené l’un des personnages préférés des fans, à savoir Nobara Kugisaki, ce qui a suscité de nombreuses controverses. La mort de Nobara était sous-entendue dans le chapitre 265, mais Gege ne l’avait jamais confirmée de manière explicite dans l’œuvre. Ce n’était que le point de vue de Yuji, qui pensait qu’elle était morte lors du Drame de Shibuya.

Cependant, certains fans avaient auparavant suggéré que le chapitre 222 de Jujutsu Kaisen avait déjà teasé le retour de Nobara, lorsque Satoru Gojo dit à Kiyotaka Ichiji et Shoko Ieri qu’il ne reste plus qu’eux trois. Cependant, Shoko dit : « Il y a aussi cet idiot. »

Mais dans la version anglaise, la phrase de Shoko a été traduite de la manière suivante : « Il y en a un qui ne s’est pas encore complètement rétabli. ». C’est pour cela que beaucoup ont supposé qu’elle parlait de Nobara. Cependant, le malentendu a finalement été clarifié par Myamura, un compte populaire sur X/Twitter qui partage régulièrement du contenu sur Jujutsu Kaisen.

“Il semble y avoir une grande méprise dans le fandom. Shoko ne parle PAS de Nobara ici. Lorsque Gojo dit ‘Il ne reste plus que NOUS trois’, il fait référence à son cercle d’amis qui comprenait Gojo, Geto, Shoko, Nanami, Haibara et Ijichi. Parmi eux, seuls Gojo, Shoko et Ijichi sont encore en vie. ‘Il y en a un qui ne s’est pas encore complètement rétabli’, cela signifie qu’ils n’ont pas encore récupéré le corps de Geto, qui était utilisé par Kenjaku.”

Après qu’un fan ait souligné que Geto est mort il y a un an et que “récupérer” n’est pas logique, Myamura a précisé ceci : “Récupérer ne signifie pas seulement guérir de blessures ou d’une condition médicale. Récupérer signifie aussi revenir, reprendre, reconquérir.”

“Je me demandais pourquoi tout le monde postait cela en disant que c’était un signe avant-coureur du retour de Nobara”, écrit un fan.

Un autre ajoute : “Eh bien, on peut comprendre pourquoi il y aurait confusion, non ? Je pense que cela aurait pu être mieux traduit. Complètement rétabli pourrait aussi signifier guéri. Quoi qu’il en soit, merci pour cette clarification.”

