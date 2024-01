Classroom of the Elite Saison 3 : Quand sort le premier épisode ?

Le premier épisode de la saison 3 de Classroom of the Elite est presque là. On vous donne la date et l’heure de sa sortie.

Classroom of the Elite tourne autour des élèves du lycée de haut niveau de Tokyo, qui cachent tous de nombreux secrets. Le personnage principal, Ayanokouji, est également un personnage complexe dont les véritables motivations restent à révéler dans la série.

La deuxième saison a laissé entendre que nous sommes proches de découvrir ce qu’il prépare et pourquoi il a choisi d’être dans la classe D, bien qu’étant l’un des élèves les plus intelligents de cette école hors normes.

Le premier épisode de la saison 3 de Classroom of the Elite s’apprête à prendre d’assaut nos écrans, apportant avec lui les réponses tant attendues. On vous dit quand il sortira.

L’anime Classroom of the Elite sera diffusé dès le mercredi 3 janvier 2024 sur Crunchyroll. En France, les spectateurs pourront poser les yeux sur le premier épisode à partir de 16h.

Que s’est-il passé dans le dernier épisode de la saison 2 de Classroom of the Elite ?

Le dernier épisode de la saison 2 de Classroom of the Elite a préparé le terrain pour la troisième saison.

Alors qu’Ayanokouji et Ryuen se sont impliqués dans une bataille mentale, le premier l’emporte. Honteux de sa défaite, Ryuen a prévu de quitter l’école, mais Ayanokouji l’arrête car il a autre chose de prévu pour lui. En effet, le héros s’est débrouillé pour faire de Ryuen un pion. Il demande ensuite à son nouveau pantin de l’aider à faire sortir Kushida de l’école.

Au fur et à mesure que l’histoire avance, nous voyons que Ryuen n’est pas le seul pion d’Ayanokouji – en fait, sa plus grande marionnette était Karuizawa. Plus tard, Arisu Sakanayagi apparaît et affirme connaître Ayanokouji depuis longtemps. Mais ce dernier dément, expliquant ne pas se souvenir de leur rencontre. Il est fort probable qu’un affrontement entre les deux survienne dans la troisième saison.

Rendez-vous donc le 3 janvier 2024 pour le retour de Classroom of the Elite dans la saison 3 !