Les 10 meilleurs animes attendus pour 2025, à voir absolument

L’année 2025 promet déjà des séries incroyables : des tueurs à gage, des apprentis magiciens ou encore des pompiers chauds bouillants, les héros qui arrivent vont vous en mettre plein la vue, et on a listé les 10 histoires à ne surtout pas rater.

2024 est loin d’être finie et son programme d’automne est l’un des plus aguicheurs : entre Dandadan et Bleach, les séries qui débarquent pour la rentrée des classes tiennent facilement tête à celles qui avaient lancé l’année, comme Solo Leveling ou Demon Slayer. Mais alors que les productions venues du Japon cette année continuent de briller pour éblouir toujours plus les spectateurs, celles de 2025 se préparent déjà.

Qu’il s’agisse de suites de séries particulièrement appréciées ou de nouveautés, les animes qui compteront dans le programme de l’année prochaine ont déjà de quoi faire trépigner les plus impatients. Des histoires d’amour ou de magie, de tueurs à la retraite ou encore de courtisanes passionnées de poison : il y en aura pour tous les goûts. Mais histoire de s’y retrouver face à un programme toujours plus imposant, on vous propose la liste des 10 animes à voir absolument en 2025.

10 – Baban Baban Ban Vampire

Hiromasa Okujima/Akita Shonen, Gaina

Ranmaru est un jeune homme dont le quotidien se résume à travailler dans un bain public… sauf que le héros cache un secret très particulier : il est en réalité un vampire vieux de 450 ans. Son objectif est de boire le sang de Rihito, mais il y a une faille dans son plan puisque sa cible est déjà amoureuse de quelqu’un d’autre, et que plus rien ne se passe comme prévu.

Baban Baban Ban Vampire est adapté du manga de Hiromasa Okujima par le studio Gaina (The Yakuza’s Guide to Babysitting), et cette série qui promet de bonnes tranches de rigolade est attendue pour janvier 2025.

9 – Honey Lemon Soda

Mayu Murata/Shueisha, J.C. Staff

Uka Ishimori est une adolescente de 15 ans particulièrement timide. Incapable de parler à quelqu’un sans devenir rouge comme une tomate, elle préfère fuir les interactions sociales mais reste victime de brimades, ses camarades la surnommant “la Pierre”. Elle croisera la route de Kai Miura après avoir été intimidée une fois de plus par ses bourreaux. Le jeune homme décidera alors de l’aider.

En rapport: Top 10 des mangas à adapter en anime au plus vite selon les fans

Honey Lemon Soda est une adaptation du manga de Murata Mayu : la douce romance sera réalisée par le studio J.C. Staff, déjà connu pour d’innombrables animes à succès tels que le récent Fairy Tail: 100 Years Quest ou encore One Punch Man. Le rendez-vous est donné pour janvier 2025.

8 – Fire Force Saison 3

atsushi okubo/kodansha

Dans un monde où l’humanité doit gérer des phénomènes de combustion spontanée, les brigades spéciales Fire Force sont chargées d’intervenir pour réduire les dégâts. Shinra Kusakabe a intégré leurs rangs et compte bien découvrir la vérité derrière la mort de sa mère, douze ans plus tôt.

La saison 3 sera à nouveau gérée par le studio David Production qui a déjà fait ses preuves, pour reprendre les aventures de Shinra depuis le manga d’Atsuhi Ôkubo. Les premiers épisodes enflammeront Crunchyroll en avril 2025.

7 – Wind Breaker Saison 2

wind breaker project

En débarquant au lycée Fûrin, réputé pour son taux de délinquance élevé, Haruka Sakura compte bien affronter les élèves les plus doués pour le combat. Mais le destin va se charger de prendre un tournant inattendu et lui mettre de nombreux bâtons dans les roues : difficile de se battre avec ceux qui vous considèrent comme une bonne personne !

Le manga de Satoru Nii est adapté par le studio CloverWorks, connu pour de nombreuses séries réputées telles que Bocchi the Rock! ou le superbe The Elusive Samurai : la saison 2 de Wind Breaker n’a pas encore de date de sortie, mais est attendue pour 2025.

6 – Omniscient Reader

omniscient reader animation partners

Kim Dokja s’ennuie dans sa vie qu’il considère comme banale, mais éprouve un plaisir immense lorsque vient le moment de lire son webroman préféré, dont il est le seul lecteur. Sauf que tout part en vrille alors qu’il accède au dernier chapitre : des monstres surgissent et provoquent l’apocalypse, et les humains n’ont plus d’autre choix que de suivre des scénarios qui rappellent étrangement l’œuvre que suit Kim Dokja.

Après Solo Leveling, le monde des webtoons de fantasy d’action va avoir droit à une nouvelle adaptation en anime : le mahnwa de UMI et Sleepy-C sera repris sous la supervision du studio Aniplex.

5 – Bleach TYBW Saison finale

tite kubo/shueisha, studio pierrot

Les Shinigamis n’auront jamais la paix : en pleine enquête sur des disparitions, ils se retrouvent confrontés à un nouvel ennemi, et pas des moindres. La famille Quincy décide de s’en prendre à la Soul Society, et Ichigo Kurosaki décide de répondre aux appels à l’aide qu’il reçoit, quitte à se lancer une nouvelle fois au cœur d’un conflit de grande ampleur.

Après plusieurs années de pause, Bleach est de retour pour offrir en série le final du manga de Tite Kubo. Alors que la partie 3 est prévue pour la programmation d’automne 2024, la quatrième et dernière partie devrait quant à elle sortir en 2025.

4 – Les Carnets de l’apothicaire

toho/crunchyroll

Mao Mao a grandi dans le quartier des plaisirs et y a appris l’art des plantes, avant de se prendre de passion pour tout ce qui touche, de près ou de loin, aux poisons. Mais tout change lorsqu’elle se retrouve vendue comme servante pour le palais impérial : coincée à la cour, elle devra composer avec les intrigues politiques entre les différentes concubines de l’empereur.

L’anime reprend dans une nouvelle saison après avoir fait l’unanimité en 2024 : les studios de la Toho et OLM se réunissent à nouveau pour reprendre l’histoire écrite par Natsu Hyûga et illustrée en manga par Nekokurage – qui a pu reprendre le crayon malgré un démêlé avec la justice.

3 – L’Atelier des sorciers (Witch Hat Atelier)

Kamome Shirahama/Kodansha, BUG FILMS

En théorie, personne ne peut manipuler la magie sans venir d’une famille de sorciers, mais Coco est trop passionnée pour se retenir lorsqu’on lui donne un étrange livre censé lui permettre de faire des tours. Malheureusement, sa petite expérience vire au drame et la jeune fille est arrêtée de justesse par le sorcier Kieffrey. Si la petite espère sauver sa mère du sort qu’elle lui a jeté par erreur, elle n’aura pas d’autre choix que de devenir une élève de l’étrange magicien et étudier la magie à ses côtés.

Après avoir sorti le très bon Zom 100: Bucket List of the Dead, le studio BUG FILMS adapte le splendide manga L’Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. L’anime sortira en 2025 chez Crunchyroll.

2 – Solo Leveling Saison 2

solo leveling animation partners

Sung Jinwoo n’est qu’un piètre chasseur, mais il continue de participer à des raids dans les portails qui apparaissent en Corée, malgré un salaire de misère. Le jeune homme s’en tire toujours in extremis, mais ses pas le mèneront au donjon de trop. Toutefois, avant de rendre l’âme face à un boss surpuissant, le héros obtiendra un nouveau pouvoir. Désormais en possession du “Système”, le chasseur va progresser à une vitesse folle.

Après une première saison très suivie en hiver 2024, l’adaptation du webtoon de Chu-Gong et Dubu (Redice Studio) va faire son retour dans une saison 2 très attendue, toujours gérée par le studio A-1 Pictures.

1 – Sakamoto Days

suzuki yuto/shueisha

Il était le plus connu et le plus craint, mais l’amour s’est placé sur son chemin : Taro Sakamoto a abandonné son immense carrière d’assassin pour fonder une famille et embrasser une nouvelle vie. Il est désormais patron d’une supérette de quartier, père de famille, et surtout heureux. Jusqu’à ce que son passé le rattrape, le forçant à reprendre les armes pour défendre ce qui mérite de l’être.

Le manga désopilant et épique de Yuto Suzuki est attendu de pied ferme par de nombreux fans, d’autant plus qu’on sait que c’est le studio TMS Entertainment qui se charge de l’adaptation, après avoir récemment présenté Undead Unluck ou Rent-A-Girlfriend. Sakamoto Days sortira sur Netflix durant le programme de l’hiver 2025, en janvier.

Et si tous ces animes ne vous suffisent pas, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux meilleurs de la programmation d’automne 2024.

