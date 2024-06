Le chapitre 1117 de One Piece va faire revenir des personnages disparus depuis 25 ans, les fans sont surexcités

Des fans très observateurs ont repéré quelques personnages de One Piece disparus depuis 25 ans dans le prochain chapitre à venir, et ils sont surexcités à l’idée de les revoir !

Attention, cet article contient des spoilers sur le chapitre 1117 de One Piece !

Nous sommes maintenant dans la Saga Finale de One Piece, et de nombreux visages familiers font une brève réapparition alors que le Dr. Vegapunk fait sa grande déclaration dans les dernières étapes de l’arc de l’Île d’Egghead. Si vous regardez de près, vous apercevrez même une paire de pirates disparus depuis plus de 25 ans.

En règle générale, les fans peuvent s’attendre à revoir des personnages qui sont plus ou moins pertinents par rapport à l’intrigue en cours à mesure que l’on se dirige vers la grande conclusion d’une saga. Mais One Piece semble vouloir aller à l’encontre de cette tendance en faisant apparaître ces infâmes personnages que l’on avait plus vus depuis des années.

La dernière fois que nous avons vu Gin et l’Armada Pirate de Don Krieg, c’était dans le chapitre 67, pendant l’arc du Baratie, où ils subissent une défaite face à l’équipage encore en formation des Chapeaux de Paille et visent à retourner en mer. Le bras droit de Don Krieg, Gin, promet à Sanji qu’ils se reverront un jour sur Grand Line.

C’était il y a 25 ans, et il n’y avait aucun signe de réapparition des Pirates de Krieg ou de Gin jusqu’à maintenant. Mais grâce aux spoilers du chapitre 1117 de One Piece, alors que Vegapunk s’adresse au monde, nous avons pu brièvement apercevoir des visages familiers dans la première case. À gauche, nous pouvons voir Pearl dans son armure de boucliers, et sur la droite, derrière le texte, se trouvent deux autres personnages qui rappellent Don Krieg et Gin.

Les fans de One Piece ont l’habitude de plaisanter en disant que chaque apparition mystérieuse dont le visage est caché “pourrait être Gin” qui est enfin de retour. Gin et les Pirates de Krieg sont ainsi devenus un mème dans la communauté de One Piece depuis leur départ, et c’est pourquoi les fans sont plus qu’enchantés par leur retour inattendu.

Un fan déclare avec enthousiasme dans un fil de discussion sur Reddit concernant le nouveau chapitre : “Les Pirates de Krieg sont là ! Gin, Pearl et Krieg sont tous dans la première page. Ils ont atteint le nouveau monde !” notant que l’équipage a atteint l’Île aux Pirates (ou Hachinosu) de Barbe Noire située dans le Nouveau Monde.

Un autre se demande si Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, est au courant des blagues sur Gin : “Oda, tu es un fou. Autant je ris des mèmes ‘Gin revient’, c’est la première fois qu’ils sont montrés depuis une éternité, non ?”

Faisant également une apparition, Mont Blanc Cricket et ses Forces Spéciales Simiesques (anciennement connues sous le nom de Ligue des Primates), que l’on n’avait pas vus depuis 20 ans à la fin de la Saga de l’Île Céleste (ou Saga Skypiea), prouvant qu’ils sont tous vivants et en bonne santé.

Smoker, que l’on n’a pas vu en action depuis la saga de Dressrosa, semble être en mouvement alors que l’action sur Egghead se déroule. Nous ne savons pas encore vers où il se dirige, mais une chose est sûre, nous aurons beaucoup à attendre du prochain chapitre de One Piece.

