Pourquoi le chapitre 176 de Chainsaw Man ne sort pas cette semaine ?

Le retard du chapitre 176 de Chainsaw Man a brusquement interrompu la frénésie de Denji. Voici pourquoi le manga de Tatsuki Fujimoto est en pause, ainsi que la date de sortie du prochain chapitre.

Comme d’autres mangas de Weekly Shonen Jump, Chainsaw Man prend également une pause programmée toutes les trois semaines. Après la sortie consécutive des chapitres 173, 174 et 175, l’œuvre de Tatsuki Fujimoto est donc en pause cette semaine.

Le chapitre 175 s’est terminé sur un cliffhanger majeur, alors que Yoru semble être à la merci d’un Denji hors de contrôle. Ayant perdu ses deux bras, elle se retrouve un genou à terre aux pieds du protagoniste, faisant ainsi face à une mort qui apparaît désormais comme inéluctable. Et alors que les fans sont impatients de découvrir la suite du manga, il n’y a pas eu de chapitre 176 de Chainsaw Man cette semaine.

Le chapitre 176 de Chainsaw Man sortira le mardi 3 septembre en raison de la pause de Tatsuki Fujimoto. Il sera donc disponible à partir de 17 heures sur MANGA Plus.

MANGA Plus

Les fans devraient ainsi pouvoir découvrir l’issue de l’affrontement fatidique entre Yoru et Denji. Chainsaw Man a déjà effacé de l’existence de nombreux concepts fondamentaux – comme les oreilles, la bouche, les bras, etc. – après la mort traumatisante de Nayuta dans le chapitre 170.

Il est probable qu’il en effacera encore davantage dans le prochain chapitre. Cependant, jusqu’où cela ira-t-il ? Si la frénésie de Denji se poursuit longtemps, cela signifiera la destruction du monde entier. Il faudra l’arrêter à un moment donné. Mais une question se pose alors : qui peut arrêter Denji à ce stade ?

Nous espérons que nous découvrirons bientôt la réponse à cette question. Peut-être verrons-nous la fin du carnage dans le nouveau chapitre. Mais le scénario le plus plausible est que Denji détruise encore plus d’ennemis alors qu’il se perd complètement dans le chagrin et la douleur.

En attendant, découvrez tout ce qu’on sait sur le film d’animation Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc et sur la saison 2 de l’anime.