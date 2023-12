Chainsaw Man chapitre 151 : une date de sortie confirmée après la prochaine pause

Le chapitre 151 de Chainsaw Man a malheureusement été retardé. On vous donne sa nouvelle date et heure de sortie.

Denji mène actuellement une vie ordinaire, et il semble extrêmement heureux. Mais dans le chapitre précédent, quelque chose d’étrange se passe qui nous fait croire qu’il est temps pour notre héros diabolique de se transformer.

Cependant, contrairement à Jujutsu Kaisen, One Piece et My Hero Academia, il n’y a jamais de spoilers fiables fuitant avant la sortie des chapitres de Chainsaw Man. De ce fait, seules des théories sont possibles pour deviner la suite des aventures de nos démons préférés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que la publication du chapitre 151 a été repoussée, on vous donne la nouvelle date officielle.

Le chapitre 151 de Chainsaw Man sera publié sur Manga Plus le mardi 19 décembre 2023. En France, il sera disponible dès 16h sur la plateforme de diffusion.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Récapitulatif du chapitre 150 de Chainsaw Man

TATSUKI FUJIMOTO/shueisha/manga plus

Denji porte Nayuta sur son dos à travers la ville, et soudain, elle réalise que les gens ont continué leur vie malgré tout le chaos que les rues connaissent actuellement. Alors qu’elle s’inquiète, pensant qu’elle devra peut-être aller à l’école demain, Denji commence à parler à Pochita. Le garçon dit qu’il est ravi de sa vie ordinaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsque Denji lui dit que leur rêve est devenu réalité, Pochita lui demande quel rêve il souhaite accomplir ensuite. Il donne à Denji quelques options, mais le héros les rejette toutes, choisissant plutôt d’être Chainsaw Man.

De retour à la réalité, Denji et Nayuta voient leur appartement brûler. Le duo s’inquiète pour leurs animaux, mais lorsque l’aîné se précipite pour les sauver, Barem l’interrompt. Il révèle qu’il n’a pas fait de mal à Asa Mitaka, car Denji la connaît à peine, et il croit aussi que les animaux sont plus faciles à brûler.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rendez-vous le 19 décembre pour découvrir la suite de Chainsaw Man !