Quand sortira la saison 2 des Carnets de l’Apothicaire ? Date, trailer, intrigue…

L’anime est loin d’avoir tout dit : Les Carnets de l’Apothicaire revient avec une saison 2, qui promet déjà son lot d’énigmes et de personnages passionnants.

Les Carnets de l’Apothicaire s’inspire des light novels et mangas de Natsu Hyūga (histoire) et Nekokurage (dessin) : l’histoire de Mao Mao, jeune fille élevée dans un quartier des plaisirs par son grand-père apothicaire, a aussitôt plu aux spectateurs de l’anime, créé par les studios Toho et OLM.

Après un premier épisode chaleureusement accueilli en octobre 2023, la série a continué de générer de l’enthousiasme auprès du public, et l’annonce d’une saison 2 n’aura surpris que peu de personnes – malgré des problèmes avec la justice pour l’illustratrice du manga. Les nouveaux épisodes se préparent donc petit à petit pour se révéler aux fans, entre teasers et visuels clé. Date de sortie, trailer, intrigue : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la saison 2 des Carnets de l’Apothicaire.

Quand sortira la saison 2 des Carnets de l’Apothicaire ?

Le premier épisode de la saison 2 des Carnets de l’Apothicaire sortira le 10 janvier 2025 sur Crunchyroll.

Natsu Hyūga, Nekokurage/Toho, OLM

Prévu pour la saison d’hiver 2025, la série rejoint d’autres œuvres particulièrement attendues comme la saison 2 de Solo Leveling ou encore la suite de My Happy Marriage.

L’heure de sortie n’a pas encore été annoncée en France, mais si Crunchyroll décide de faire du simulcast, alors les épisodes pourraient être disponibles dès 17h sur la plateforme.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 2 des Carnets de l’Apothicaire ?

La saison 2 des Carnets de l’Apothicaire pourrait proposer plus de vingt épisodes, même si le nombre précis n’a pas encore été révélé officiellement : l’anime devrait en effet être diffusé de janvier à juin 2025.

Le site officiel de l’anime invite ainsi les spectateurs à “profiter de l’univers des Carnets de l’Apothicaire de janvier à juin 2025.” Le nombre n’aurait rien de surprenant, la première saison comptant en tout 24 épisodes. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle pour se prononcer pour de bon – nous mettrons alors cet espace à jour.

Quelle est l’intrigue ?

La saison 2 des Carnets de l’Apothicaire reprendra là où la précédente s’était arrêtée, et proposera de nouveaux mystères à décortiquer pour le duo de Jinshi et Mao Mao.

Le site officiel présente l’intrigue de la saison 2 par ce résumé : “Avec la révélation de la grossesse de Gyokuyō, des nuages noirs menacent l’intégrité du harem. De plus, un incident sans précédent qui n’a pas été résolu sème le trouble : Jinshi a été la cible d’une tentative d’assassinat.“

“Alors que cette atmosphère pesante s’installe, une caravane étrangère arrive, accompagnée d’un émissaire exigeant des requêtes impossibles, plongeant davantage la cour impériale dans le trouble. La nouvelle énigme complexe qui attend Mao Mao et Jinshi se transforme peu à peu en une affaire de grande envergure qui impliquera même l’État.“

Trailer de la saison 2

La première bande-annonce de la saison 2 des Carnets de l’Apothicaire a été publiée le 22 octobre 2024.

Le trailer de 90 secondes se concentre principalement sur les personnages principaux, Mao Mao et Jinshi, ce dernier lui demandant à nouveau son aide. L’homme semble en effet à nouveau coincé sur une affaire et n’a pas d’autre choix que de faire appel à la jeune fille, experte dans de nombreux arts, dont celui de la déduction.

On aperçoit également de nouveaux personnages mais aussi plusieurs chevaux en train de charger, laissant présager une bataille.

Où voir l’anime Les Carnets de l’Apothicaire ?

La saison 2 des Carnets de l’Apothicaire sera diffusée sur Crunchyroll à partir du 10 janvier 2025 : la première saison y est déjà intégralement disponible.

En attendant d’avoir plus d’informations sur la saison 2 des Carnets de l’Apothicaire, vous pouvez consulter le programme bien rempli des animes d’automne 2024, ou encore les meilleures séries à ne pas manquer en 2025.