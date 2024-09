Le manga Les Carnets de l’Apothicaire va reprendre après le procès de son illustratrice

La dessinatrice des Carnets de l’Apothicaire, Erika Ikeda, va reprendre le crayon après avoir été condamnée pour évasion fiscale plus tôt dans l’année.

Le 9 septembre 2024, Erika Ikeda, surtout connue sous le pseudonyme de “Nekokurage”, a publié une lettre manuscrite sur X/Twitter pour confirmer qu’elle reviendrait en tant qu’illustratrice du manga Les Carnets de l’Apothicaire. Le message survient plus d’un mois après que le tribunal du district de Fukuoka l’ait déclarée coupable d’avoir détourné près de 47 millions de yens en taxes (soit l’équivalent de 300.000 € environ).

L’article continue après la publicité

L’artiste a en effet été condamnée à 10 mois de prison avec sursis, et à une amende de 11 millions de yens (environ 65.000€). Dans son message, Ikeda écrit : “Je présente mes excuses les plus sincères pour les problèmes causés par des questions liées à mes impôts. Je réfléchis sincèrement à la récente décision du tribunal, et avec le soutien d’un conseiller fiscal de confiance, je promets que cela ne se reproduira plus.”

L’article continue après la publicité

toho/crunchyroll

L’illustratrice ajoute : “Je suis reconnaissante envers les lecteurs qui souhaitent toujours suivre mon travail malgré cette situation, ainsi que les personnes qui m’ont permis de continuer à dessiner. À l’avenir, j’espère me racheter en continuant à créer des mangas.“

L’article continue après la publicité

“Je chérirai mon travail plus que jamais, et j’espère qu’il y aura encore des personnes qui l’apprécieront.”

Bien que la note d’Ikeda confirme son retour aux Carnets de l’Apothicaire, le calendrier reste flou pour l’instant. Le dernier chapitre du manga – le 75 – est sorti le 25 juillet 2024, et la date de sortie du prochain volet n’a pas encore été annoncée à ce stade. Mais avec le retour de la dessinatrice, on peut s’attendre à ce que les choses bougent à nouveau pour les aventures de Mao Mao.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le drame historique qui suit les aventures de la jeune apothicaire, plongée dans le monde hostile des courtisans, a également eu droit à son adaptation en anime : la saison 2 est déjà attendue de pied ferme par de nombreux spectateurs, et est prévue pour 2025.

D’ici-là, vous pouvez passer le temps en allant voir la programmation d’automne 2024 pour les animes, ou encore les meilleures séries de l’été 2024.