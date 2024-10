Tous les animes de l’hiver 2025 : Le planning de sortie des films et séries

La saison d’automne termine l’année 2024 avec un programme exceptionnel, mais l’hiver 2025 n’aura pas grand-chose à lui envier : on vous donne le calendrier de sortie de tous les films, OAV et séries qui rejoindront nos plateformes de streaming.

L’année 2024 a été un très bon cru pour les aficionados d’animes : entre My Hero Academia et Demon Slayer qui ont entamé leur bataille finale ou encore des nouveautés comme Kaiju No. 8 ou The Elusive Samurai qui ont surpris leur public, le programme était aussi chargé que palpitant. Et chaque saison a été toujours plus incroyable que la précédente, se terminant avec un automne 2024 bien rempli. De Blue Lock à Bleach, en passant même par Dan Da Dan, les spectateurs ont eu droit à de très belles choses.

2025 a donc tout intérêt à se montrer à la hauteur, et le programme de l’hiver semble prêt à relever le défi : entre une bonne dose d’énigme avec Les Carnets de l’Apothicaire ou le retour de chasseurs de monstres façon Solo Leveling, en passant par les tueurs à gages de Sakamoto Days et la douce romance de My Happy Marriage, le programme de l’hiver a déjà de quoi mettre l’eau à la bouche pour les fans. Et pour vous aider à vous y retrouver avec les dates, on vous détaille ici le calendrier de sortie des animes de la première saison de 2025.

Animes d’hiver 2025 : le calendrier des séries

Natsu Hyūga, Nekokurage/Toho, OLM

10 janvier

Les Carnets de l’Apothicaire Saison 2

11 janvier

Witchy Pretty Cure Mirai Days

12 janvier

Les 100 petites amies qui t’aiiiment à en mourir Saison 2

Solo Leveling Saison 2 -Arise from the Shadow-

Zenshu

My Happy Marriage Saison 2

Unnamed Memory Acte 2

UniteUp! -Uni:Birth-

Sōsei no Aquarion: Myth of Emotions

Übel Blatt

Sorairo Utility

Link Click: Bridon Arc

Sakamoto Days

Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four!

The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World

OKITSURA: Fell in Love with an Okinawan Girl, but I Just Wish I Know What She’s Saying

Welcome to Japan, Ms. Elf!

NEET Kunoichi to Nazeka Dōsei Hajimemashita

Momentary Lily

Medalist

Promise of Wizard

Magic Maker: How to Create Magic in Another World

Craque pour moi, Medaka !

I Have a Crush at Work / Can You Keep a Secret?

Toilet-bound Hanako-kun Saison 2

Someday Will I Be The Greatest Alchemist?

Ishura Saison 2

Honey Lemon Soda

Failure Skill “Nut Master”: It Became Now Possible to Eat as Many Skill Fruits as You Want (From Which You Would Normally Die)

Flower and Asura

I May Be a Guild Receptionist, but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time

The Unfavorable Job “Appraiser” Is Actually the Strongest

Anyway, I will fall in love with you

I’m Getting Married to a Girl I Hate in My Class

I’m a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic

BanG Dream! Ave Mujica

Baban Baban Ban Vampire

Ameku Takao’s Detective Karte

The Middle-Aged Man that Reincarnated as a Villainess

I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!

Animes d’hiver 2025 : le calendrier des films et OAV

Riyoko Ikeda/Shueisha, MAPPA

Project Sekai the Movie: The Broken World and The Miku Who Can’t Sing – 17 janvier

Make a Girl – 31 janvier

The Rose of Versailles – 31 janvier

SK8 Extra Part (épisode spécial) – 24 janvier en salles et 19 mars en VOD

Undead Unluck (épisode special) – janvier 2025 (date à confirmer)

Nappeungyejibae – janvier 2025 (date à confirmer)

Mahou Shoujo Madoka☆Magica the Movie: Turning the Tide of Walpurgis – janvier 2025 (date à confirmer)

À noter que les dates des films et épisodes spéciaux sont pour le moment celles de la sortie japonaise : les dates françaises n’ont pas encore été confirmées ni annoncées.

Si cette liste vous donne le tournis, vous pouvez jeter un coup d’oeil à notre sélection des meilleurs animes à ne pas manquer en 2025. Il est également possible de consulter la liste des meilleures séries d’animation de l’année 2024.