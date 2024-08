Boruto Two Blue Vortex Chapitre 13 : date de sortie et spoilers – le passé de Boruto

Les choses vont mal tourner pour les shinobis dans le chapitre 13 de Boruto: Two Blue Vortex – date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Boruto: Two Blue Vortex n’a pas tardé avant d’introduire ses antagonistes principaux, chose assez inhabituelle pour un manga qui se présente comme une série longue. Alors que dans la première partie, les ninjas avaient l’Otsutsuki comme principal obstacle, c’est aux Shinju qu’ils doivent faire face dans la deuxième partie.

Sans oublier que l’histoire multiplie les événements importants dans un laps de temps très court. En seulement 12 chapitres, beaucoup de choses se sont passées, y compris un affrontement entre Boruto et Kawaki, le retour de Kurama, ou encore Inojin frôlant la mort. Et nous en verrons davantage à l’avenir, les Shinju ayant infiltré Konoha dans leur recherche de Naruto. Avec leurs pouvoirs immenses, on peut d’ores-et-déjà s’attendre à des combats toujours plus palpitants tandis que leurs origines mystérieuses continuent de se dévoiler peu à peu.

Quand sortira le chapitre 13 de Boruto: Two Blue Vortex ?

Le chapitre 13 de Boruto: Two Blue Vortex sortira le 20 août 2024 à 17h sur Manga Plus en France. Il sera ensuite disponible gratuitement sur le site de la Shueisha pour trois mois au moins.

Spoilers du chapitre 13 de Boruto: Two Blue Vortex

Le nouveau chapitre reprend exactement là où le chapitre 12 s’était arrêté, après que Jura ait tiré sur Boruto.

Shueisha

Sur le point de tuer l’adolescent, il est interrompu par Mamushi. Jugeant qu’il est plus important de s’occuper du Togedama (ou âme-épines), les Shinju laissent le garçon en vie tout en supposant qu’il doit avoir un partenaire pour l’aider.

Le flashback de Boruto révèle également comment il a rencontré son partenaire, Koji Kashin. Au cours des années passées, après que Sasuke ait été transformé en arbre, Boruto a été convoqué par Koji. Là, l’humain artificiel a révélé qu’il possède la capacité de clairvoyance. Il a acquis cette capacité lorsqu’il a failli mourir après avoir combattu Isshiki.

Dans le chapitre 13 de Boruto: Two Blue Vortex, Koji révèle qu’il a vu beaucoup de choses, y compris l’affrontement entre Boruto et Kawaki. Dans la plupart des lignes temporelles, Boruto était censé être tué par Kawaki. Ensuite, Kawaki aurait fini consumé par l’Arbre, menant à la destruction du monde.

Boruto promet qu’il sauvera tout le monde, mais qu’il ne sera pas d’accord pour tuer Kawaki à tout prix. Son objectif reste de remettre son frère égaré sur le droit chemin et de réunir à nouveau la famille Uzumaki. Impressionné par la détermination de Boruto, Koji décide d’enseigner au garçon toutes les nouvelles techniques qu’il a apprises grâce à sa clairvoyance.

De retour dans le présent, Himawari se réveille et soigne Sarada. Mais avant qu’elle ne puisse soigner Boruto, Kawaki demande à Konohamaru de l’attacher, insinuant que le jeune homme est désormais un prisonnier de Konoha.

Plus loin, les autres Shinju ressuscitent Hidari à partir de l’âme-épines. Le chapitre se termine alors qu’ils attendent la naissance d’un nouveau Shinju, laissant entrevoir l’arrivée d’un nouveau méchant.

Les chapitres de Boruto: Two Blue Vortex sortent de manière mensuelle. En attendant le chapitre 14, vous pouvez toujours aller jeter un coup d’œil à d’autres mangas, comme One Piece qui s’apprête à entrer dans l’arc Erbaf, ou Jujutsu Kaisen qui va bientôt s’achever.