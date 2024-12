La saison 2 de Blue Lock annonce une diffusion spéciale pour ses épisodes finaux

La saison 2 de Blue Lock approche de sa conclusion et prépare déjà la sortie de son final, qui aura droit à une diffusion spéciale.

Blue Lock avait tout dégommé à la sortie de la première saison en octobre 2022, alors que le studio 8-Bit reprenait avec brio le manga de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura. L’annonce d’une saison 2 avait forcément été accueillie avec bonheur par les nombreux nouveaux supporters, déjà prêts pour assister aux nouvelles batailles acharnées entre les différentes équipes du programme Blue Lock et celle des U-20 du Japon autour du ballon rond.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, les premiers épisodes ont été reçus avec des avis mitigés en raison de leur animation vivement critiquée – au point d’invoquer Power Point. Pourtant la série continue de faire des audiences parmi les spectateurs. Un défi plus ou moins réussi donc, ce qui n’a rien de simple quand on considère la solide concurrence au sein du planning des animes d’automne 2024, très fourni en excellentes productions. Et c’est dans ce contexte que Blue Lock annonce un final spécial pour sa saison 2.

L’article continue après la publicité

Le final de la saison 2 de Blue Lock sort de l’ordinaire

La saison 2 de Blue Lock se conclura avec deux épisodes diffusés l’un après l’autre le 28 décembre 2024.

L’article continue après la publicité

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura/kodansha, 8-bit

C’est en effet sur le site officiel de l’anime qu’on apprend que les épisodes 13 et 14 de la saison 2 de Blue Lock sortiront ensemble le 28 décembre 2024. Le communiqué précise également que la diffusion commencera 30 minutes plus tôt : reste à savoir si Crunchyroll suivra le mouvement dans le cadre du simulcast, ou si la diffusion restera programmée à 17h sur la plateforme de streaming.

Les deux épisodes permettront aux fans de Blue Lock de découvrir le dénouement du match entre les candidats du programme Blue Lock, face aux joueurs de l’équipe nationale des U-20 du Japon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si la saison 2 de Blue Lock a récolté la mauvaise réputation de ne pas animer ses scènes d’action, on peut malgré tout espérer que les épisodes finaux aient eu droit à un traitement un peu plus poussé pour conclure ce second chapitre en beauté.

Et en attendant la fin de la saison 2, vous pouvez aller jeter un coup d’œil aux meilleurs animes de l’automne 2024, mais aussi jeter un coup d’œil à ce qui ne tardera plus à arriver dans le planning de l’hiver 2025.