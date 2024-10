Calendrier de Blue Lock Saison 2 : dates et heure de sortie des épisodes

Les fous du ballon rond reviennent : date et heure de sortie, plateforme, pour ne rien rater de la saison 2 de Blue Lock, on vous donne le calendrier des épisodes.

Blue Lock est l’un des animes les plus attendus du programme de l’automne 2024, et à raison : les spectateurs ont dû patienter plus de trois ans pour retrouver les joueurs les plus égoïstes du monde du football. Si un long-métrage est sorti au cinéma durant l’été pour adapter le spin-off Episode Nagi, c’est cette fois la saison 2 qui fait ses échauffements pour entrer sur le terrain.

L’article continue après la publicité

L’anime va se retrouver confronté à d’autres gros joueurs, comme Bleach: Thousand-year Blood War ou encore le nouveau Dandadan, mais a tout ce qu’il faut pour leur tenir tête. L’adaptation du manga de Muneyuki Kaneshiro (histoire) et Yusuke Nomura (dessins) est encore une fois gérée par le studio 8-Bit (SHY, Moi, quand je me réincarne en Slime), et reprendra avec l’arc du match contre l’équipe nationale U-20 du Japon : pour ne rien rater, on vous propose le calendrier de sortie détaillé de la saison 2 de Blue Lock.

L’article continue après la publicité

Quand sortira l’épisode 1 de la saison 2 de Blue Lock ?

L’épisode 1 de la saison 2 de Blue Lock sortira le 5 octobre 2024 à 18h sur Crunchyroll en France.

L’article continue après la publicité

Le reste de la série sera diffusé à un rythme hebdomadaire. En tout, la saison 2 de Blue Lock comptera 14 épisodes, soit 10 de moins que la première saison qui en comportait 24. À moins d’un changement dans le planning, l’épisode final est donc attendu pour le 4 janvier 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de la saison 2 de Blue Lock :

Épisode 1 : 5 octobre 2024

Épisode 2 : 12 octobre 2024

Épisode 3 : 19 octobre 2024

Épisode 4 : 26 octobre 2024

Épisode 5 : 2 novembre 2024

Épisode 6 : 9 novembre 2024

Épisode 7 : 16 novembre 2024

Épisode 8 : 23 novembre 2024

Épisode 9 : 30 novembre 2024

Épisode 10 : 7 décembre 2024

Épisode 11 : 14 décembre 2024

Épisode 12 : 21 décembre 2024

Épisode 13 : 28 décembre 2024

Épisode 14 : 4 janvier 2025

De son côté, Crunchyroll présente Blue Lock avec ce résumé : “Après une défaite désastreuse à la Coupe du monde 2018, l’équipe de foot du Japon peine à se ressaisir. Que leur a-t-il manqué ? Peut-être un attaquant hors pair pouvant les guider vers la victoire. L’union japonaise de football s’acharne à trouver quelqu’un ayant faim de buts et soif de victoire, une personne à l’individualisme assumé capable de faire basculer un match qui a mal démarré. Pour cela, elle a rassemblé 300 des plus brillants jeunes joueurs du Japon. Qui émergera pour diriger l’équipe ? Sera-t-il capable de surpasser en force et en caractère tous ceux qui se dressent sur son chemin ?“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La première saison de Blue Lock est intégralement disponible sur Crunchyroll. Mais si l’histoire de Yoichi Isagi ne vous suffit pas, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux meilleurs animes de l’automne 2024.