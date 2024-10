L’animation de la saison 2 de Blue Lock inquiète déjà les fans : “c’est un Power Point ?”

L’anime de football Blue Lock a fait un retour très attendu à l’automne 2024, mais l’entrée sur le terrain est plus décevante que rassurante dans le premier arc de la saison 2.

Les animes de sport génèrent toujours beaucoup de passion chez leur public, entre enthousiasme pour le sport et le dépassement de soi mis en avant, mais aussi pour l’action qui offre un terrain propice à des scènes palpitantes. Nombreuses sont les séries à être appréciées quel que soit la discipline choisie, de Haikyu!! et son volleyball à Yuri!!! on Ice qui fait honneur au patinage artistique.

Mais si on allie une histoire et des personnages passionnants à une discipline qui est déjà soutenue par de nombreux spectateurs, alors on double la mise et on obtient le succès phénoménal de Blue Lock. L’anime est revenu pour une saison 2 particulièrement attendue, pourtant il semble que l’engouement du public n’ait pas suffi à passer outre quelques défauts. Dont un en particulier : une animation considérée comme médiocre, voire parfois inexistante dans les premiers épisodes.

Isagi et ses concurrents viennent en effet de se lancer dans un nouvel arc de l’adaptation du manga de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura par le studio 8-Bit, mais quelque chose cloche déjà d’après les spectateurs : sur les réseaux sociaux fleurissent de nombreux avis qui reprochent à la saison 2 de Blue Lock de ne pas être correctement animée, voire pas animée du tout.

“C’est un Power Point ?“

Cette fois, ce sont les chapitres 109 à 151 qui sont adaptés : la saison 2 commence ainsi en concluant l’arc de sélection de la première saison, et enchaînera avec le match contre l’équipe nationale U-20 du Japon. Mais étant donné le résultat, les fans n’ont pas manqué de faire part de leur déception et leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Une remarque qui ressort le plus est celle des images figées, comme le fait remarquer cet internaute sur X : “Il y a plus de mouvement dans le manga.“

D’autres tentent la dérision pour contrebalancer la frustration : “Quel est le titre de cette présentation PowerPoint ?” ironise ainsi un fan, repris par un second au bout du rouleau : “Même si ça ne bouge pas, au moins ils s’assurent que les images fixes soient jolies…“

Enfin, certains internautes défendent la série en avançant que la saison 2 n’en est qu’à ses débuts et n’a pas encore révélé son arc principal : “Oui, il pourrait y avoir plus d’animation, mais je préfère un bon dessin et peu d’animation que l’inverse. C’est littéralement un mini-arc de 1 à 3 épisodes, je doute que tout le budget lui ait été consacré.“

La différence dans le traitement de l’animation est d’autant plus flagrante qu’avant la diffusion de la saison 2 de Blue Lock, les fans ont pu aller voir le film Episode Nagi au cinéma, dont la technique était irréprochable. Difficile de ne pas remarquer un tel décalage, et encore moins de ne pas le reprocher au studio, alors que ce nouveau volet de la série comptait parmi les plus attendus de l’automne 2024.

Pour ne rien rater de la suite de la saison 2 de Blue Lock, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Et en attendant le reste de l’anime, vous trouverez certainement votre bonheur dans le programme bien rempli de l’automne 2024.