Pourquoi l’animation de la saison 2 de Blue Lock est un “désastre” ? Un animateur explique

Blue Lock a rencontré un franc succès dès ses premiers épisodes, mais l’animation de la saison 2 a été vivement critiquée alors que l’anime s’inscrit parmi les séries les plus attendues de l’automne.

La saison 2 de Blue Lock adapte les chapitres 109 à 151 du manga de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, reprenant le match contre l’équipe U-20 du Japon, tout en concluant l’arc de la sélection de la saison précédente. Il aura fallu une année d’attente pour que les spectateurs posent les yeux sur le résultat, et c’est malheureusement la déception qui a primé sur les réseaux sociaux.

Le manga est pourtant lui-même très populaire, et son histoire passionnante. Le fait que la série d’animation ait pris une telle direction a donc de quoi en surprendre plus d’un, et les reproches qui ressortent sont ceux de plans fixes en pleines scènes d’action. Et au milieu de la nouvelle controverse naissante, Reyes, un animateur ayant travaillé sur l’épisode 2 de la saison 2, a décidé d’intervenir.

Pour lui, le traitement par le studio 8-Bit est injuste : les mouvements auraient été supprimés, menant l’animation de l’épisode à un “désastre“.

“L’animation de la saison 2 de Blue Lock est condamnée tant qu’elle restera dans ce studio“

D’après une traduction (anglaise) sur Reddit de la vidéo TikTok de Reyes, l’animateur revient sur son expérience : “J’ai travaillé sur le deuxième épisode de Blue Lock et je vais vous expliquer pourquoi l’animation était si mauvaise. Il y a des mois, j’ai commencé à travailler sur la deuxième saison de Blue Lock, dans laquelle je ne devais pas m’occuper d’un seul épisode… mais bien de cinq.“

L’animateur continue : “J’ai commencé à bosser sur l’épisode 2, pour lequel j’étais chargé de gérer 20 plans, en animant les scènes en partant de zéro… mais, curieusement, les problèmes n’avaient pas encore commencé à ce stade. Je suis sûr que ni moi, ni tous les animateurs qui ont travaillé sur cet épisode, n’ont vu le vrai résultat de notre travail final dans ce qui a été publié.“

“Malgré le faible salaire et le manque de temps, on a fait de notre mieux… en gros, ils ont éliminé tout le mouvement, effacé certains plans, ou bien ils les ont simplement refaits différemment. Mais la faute ne revient pas à ceux qui sont passés après moi, car ils ont probablement fait tout ce qu’ils pouvaient avec le peu de temps qu’ils avaient. Ces problèmes, comme ça a été le cas pour Jujutsu Kaisen dans le passé ou pour la grande majorité des animes, sont dus aux comités de production de certaines séries qui prennent des projets en pensant simplement à l’argent et non aux conditions de travail des employés.“

Reyes poursuit en expliquant qu’il a préféré ne pas s’obstiner dans des mauvaises conditions de travail : “C’est pour cette raison que je n’ai pas travaillé sur un autre épisode de Blue Lock. Une fois mon travail sur le deuxième épisode terminé, j’ai décidé de partir, et comme je le pensais, le résultat final a été un désastre. C’est le genre de travail que je n’ai pas envie de mettre en avant, mais j’ai obtenu la permission de publier un de mes 22 plans.“

La saison 2 de Blue Lock comptera 14 épisodes en tout, dont quatre sont déjà diffusés en date du 1er novembre 2024. Il y a donc peu de chance que le studio améliore l’animation d’ici la conclusion de la saison.

En attendant le prochain épisode de Blue Lock, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil au programme bien rempli des animes d’automne 2024, ou aller voir ce qui sortira durant l’hiver 2025.