Comment voir le film Blue Lock – Episode Nagi ? Est-il disponible en streaming ?

Blue Lock : Le Film – Episode Nagi va bientôt arriver dans les cinémas du monde entier. Voici comment et où vous pouvez regarder ce film d’animation tant attendu.

Blue Lock est l’un des shonens de sport les plus populaires de ces dernières années, il était donc prévisible que le manga de Kaneshiro Muneyuki et Nomura Yusuke devienne un anime à succès. Blue Lock, un programme inédit développé par l’icône du football Ego Jinpachi, vise à créer le meilleur attaquant du Japon en vue de la Coupe du monde 2022. On y suit le parcours du jeune Yoichi Isagi alors qu’il rejoint ce programme aussi ambitieux que controversé. Et après une première saison qui a séduit le public aux quatre coins du globe, tout le monde attend avec impatience la saison 2 de Blue Lock.

Mais avant cela, les fans pourront prendre leur mal en patience avec un tout nouveau film d’animation, centré cette fois-ci sur un autre personnage emblématique connu notamment pour ses amortis monstrueux, à savoir Seishiro Nagi.

Basé sur le manga spin-off éponyme, le film Blue Lock – Episode Nagi est un nouveau long-métrage qui a déjà fait sensation dans les cinémas japonais. Et alors que le film est sur le point de sortir dans les cinémas du monde entier, certains se demandent peut-être s’il est déjà disponible en streaming ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le film Blue Lock – Episode Nagi sortira dans nos salles de cinéma le 3 juillet 2024, avec Sony et Crunchyroll en charge de sa distribution en France et dans le reste du monde.

Blue Lock – Episode Nagi est-il disponible en streaming en ligne ?

Actuellement, Blue Lock : Le Film – Episode Nagi n’est diffusé sur aucune plateforme.

Cependant, la saison précédente de Blue Lock est disponible sur Crunchyroll, il est donc probable que le film soit disponible en ligne dans plusieurs mois. Cependant, il ne sera pas diffusé en ligne avant la sortie en salles. Nous mettrons à jour cet espace dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet.

En attendant, découvrez notre sélection des nouveaux animes à découvrir ce mois-ci.