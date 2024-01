Blue Exorcist Saison 3 : Quand sort l’arc Shimane Illuminati Saga ?

Les lycéens de Blue Exorcist s’apprêtent à faire leur grand retour. On vous donne la date et l’heure de sortie du premier épisode.

Tiré du manga éponyme de Kazue Kato, l’arc Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga marque la troisième saison de la franchise. Et ce n’est pas tout jeune : le récit papier avait été lancé en 2007, et son adaptation en anime a démarré en 2011. La saison 2 a été diffusée en 2017, les deux saisons étant produites sous la bannière d’A-1 Pictures.

Cependant, c’est le studio VOLN qui a pris la relève pour adapter la franchise, avec le réalisateur Daisuke Yoshida à la barre. Toshiya Ono en est le scénariste, tandis que Yurie Oohigashi est le concepteur des personnages pour cette saison. Ce nouveau volet de Blue Exorcist couvrira les tomes 10 à 15 du manga.

La bande-annonce présente des événements clés de la saison 3 de Blue Exorcist ainsi que les personnages préférés des fans, tels que les frères Okumura, Rin et Yukio, Shiemi Moriyama, Mephisto, et plus encore. Mais quand regarder le premier épisode ? On vous dit tout.

La date de sortie de la saison 3 de Blue Exorcist a été fixée pour le 6 janvier 2024, sur Crunchyroll.

Le planning officiel du site de simulcast n’ayant pas encore confirmé son heure de sortie, rien n’est officiel. Toutefois, l’épisode sortira le 7 janvier à 00h30 au Japon. Avec le décalage horaire, on peut donc estimer une sortie en France le 6 janvier, un peu après 16h30.

Selon le site officiel de l’anime Blue Exorcist, le résumé de la saga Shimane Illuminati se présente ainsi : “Rin et ses amis ont réussi à vaincre le Roi Impur après sa résurrection à Kyoto et sont retournés à leur vie quotidienne à l’Académie de la Croix-Vraie.”

“Cependant, les Chevaliers de la Croix-Vraie commencent à recevoir un nombre croissant de demandes à propos des démons, tandis qu’une vague d’événements étranges se propage à travers le monde. Pendant ce temps, Rin et les autres Exwires travaillent pour résoudre un phénomène mystérieux qui frappe l’école.”

“Mais alors que le Festival de l’Académie de la Croix-Vraie bat son plein, Lucifer apparaît soudainement. Il déclare la guerre aux Chevaliers de la Croix-Vraie – pour ressusciter le dieu démon Satan et réunir le royaume des humains, Assiah, et le royaume des démons, Gehenna, en un seul.“

Rendez-vous donc le 6 janvier 2024 pour découvrir la saison 3 de Blue Exorcist !