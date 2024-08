Blue Exorcist dévoile la date de sortie de sa saison 4, intitulée Beyond the Snow

L’anime s’inscrira dans la saison d’automne 2024, et le programme s’annonce déjà chargé pour les frères Okumura.

Blue Exorcist avait habitué ses spectateurs à des attentes particulièrement longues entre ses différentes saisons : alors que la première débarquait sur petit écran en 2011, la seconde avait pris son temps, pour n’arriver qu’en 2017. Quant à la troisième volée d’épisodes, il avait encore une fois fallu se montrer patient, puisque la saison 3 a été diffusée en mars 2024.

Mais ce planning chaotique semble désormais être de l’histoire ancienne : l’adaptation du manga de Kazue Katō, désormais entre les mains du studio VOLN qui a pris la relève après A-1 Pictures, compte bien revenir sans délai. Après l’arc Shimane Illuminati, Blue Exorcist va en effet faire son grand retour, et s’inscrire dans la liste des animes d’automne 2024.

Quand sortira la saison 4 de Blue Exorcist ?

La saison 4 de Blue Exorcist commencera sa diffusion le 5 octobre 2024, soit quelques mois seulement après la saison 3 : elle sera découpée en deux cours et sera disponible sur Crunchyroll.

C’est dans un nouveau trailer de moins d’une minute que la suite de l’anime a été présentée, après avoir été déjà teasée à l’occasion de l’AnimeExpo. On sait désormais que le deuxième cour sortira quant à lui en janvier 2025, bien qu’il n’y ait pas encore de date précise à ce stade. Grâce au découpage en deux parties, on sait également que l’anime aura droit en tout à 24 épisodes.

En tout, la saison 4 adaptera deux arcs majeurs, “Beyond the Snow” et “The Blue Night”, reprenant directement après les événements de la précédente saison. Rin devra se rendre dans la région enneigée d’Aomori en compagnie de Yukio, pour y retrouver Shura Kirigakure, portée disparue. Mais les choses ne seront pas plus tranquilles du côté de l’académie de la Croix Vraie, entre l’arrivée d’un nouveau professeur et l’inquiétude quant aux manifestations démoniaques toujours plus nombreuses à travers le monde.

Et en attendant de retrouver Rin dans Blue Exorcist, vous pouvez toujours aller jeter un œil aux animes qui sortent cette saison, ou consulter notre top 15 de l'été 2024.