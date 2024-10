Calendrier de Blue Exorcist Saison 4 : dates et heure de sortie des épisodes

La saison 4 de Blue Exorcist adapte l’arc Beyond the Snow Saga : pour ne rien rater, on vous donne le calendrier de sortie des épisodes.

Il avait fallu beaucoup d’attente entre les premières saisons, mais les spectateurs n’ont pas eu à faire trop preuve de patience entre la troisième et la quatrième : après une diffusion en mars 2023, l’adaptation du manga de Kazue Katō est revenue dans une saison 4, intitulée -Beyond the Snow Saga- dans le programme des animes d’automne 2024.

C’est désormais sous la houlette du studio VOLN que Rin et Yukio poursuivent leurs aventures, qui présenteront cette fois deux arcs principaux : “Beyond the Snow” et “The Blue Night“. En tout, la saison 4 de Blue Exorcist sera divisée en deux cours, pour un total de 24 épisodes. Si la date de la deuxième partie, attendue pour janvier 2025, n’a pas encore été précisée, on connaît déjà le calendrier de la première.

Quand sort le prochain épisode de la saison 4 de Blue Exorcist ?

Blue Exorcist -Beyond the Snow Saga- a commencé sa diffusion le 5 octobre 2024 : les épisodes sortiront ensuite à un rythme hebdomadaire, tous les samedis à 19h.

Pour ce premier cour de la saison 4, l’anime proposera 12 épisodes. Vous pouvez retrouver le calendrier de sortie détaillé ci-dessous :

Épisode 1 : 5 octobre 2024

Épisode 2 : 12 octobre 2024

Épisode 3 : 19 octobre 2024

Épisode 4 : 26 octobre 2024

Épisode 5 : 2 novembre 2024

Épisode 6 : 9 novembre 2024

Épisode 7 : 16 novembre 2024

Épisode 8 : 23 novembre 2024

Épisode 9 : 30 novembre 2024

Épisode 10 : 7 décembre 2024

Épisode 11 : 14 décembre 2024

Épisode 12 : 21 décembre 2024

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

De son côté, Crunchyroll présente le premier épisode de la saison 4 de Blue Exorcist avec ce résumé : “Suite aux événements liés à Kyûbi et Izumo, l’Ordre de la Croix-Vraie se prépare à faire face aux agissements d’Illuminati. Les jeunes exorcistes cherchent à progresser et à être sous la tutelle de grands exorcistes comme Lightning.“

