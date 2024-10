Calendrier de Blue Box : dates et heure de sortie des épisodes de l’anime romantique

L’anime est une des révélations de la saison : pour ne rien rater de la suite de Blue Box, voici son calendrier de sortie détaillé des épisodes.

Le programme de l’automne 2024 est chargé du côté des animes, offrant le retour de séries particulièrement appréciées comme Bleach Thousand-Year Blood War et Blue Lock, ou encore l’arrivée de nouveautés elles aussi attendues au tournant, dont Dandadan et Dragon Ball Daima. Et pourtant, une des plus grosses révélations de la saison n’est pas une épopée d’action ou de science-fiction, mais une histoire d’amour.

Netflix a frappé fort en proposant Blue Box dans son catalogue : après les doux sentiments au cœur du Japon historique de My Happy Marriage, c’est au tour du slice of life adaptant le manga de Kōji Miura de voler le cœur des fans. Mêlant passion sportive à la romance, l’anime suit les lycéens Taiki et Chinatsu dans une relation balbutiante et pourtant déjà irrésistible. Et pour ne rien rater de le suite de Blue Box, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortira le prochain épisode de Blue Box ?

Les épisodes de Blue Box sortent tous les jeudis à 9h du matin sur Netflix.

En tout, la série comptera 25 épisodes. À moins d’un changement dans le planning, le final devrait donc être disponible le 20 mars 2025 sur la plateforme de streaming. Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de Blue Box :

Épisode 1 : 3 octobre 2024

Épisode 2 : 10 octobre 2024

Épisode 3 : 17 octobre 2024

Épisode 4 : 24 octobre 2024

Épisode 5 : 31 octobre 2024

Épisode 6 : 7 novembre 2024

Épisode 7 : 14 novembre 2024

Épisode 8 : 21 novembre 2024

Épisode 9 : 28 novembre 2024

Épisode 10 : 5 décembre 2024

Épisode 11 : 12 décembre 2024

Épisode 12 : 19 décembre 2024

Épisode 13 : 26 décembre 2024

Épisode 14 : 2 janvier 2025

Épisode 15 : 9 janvier 2025

Épisode 16 : 16 janvier 2025

Épisode 17 : 23 janvier 2025

Épisode 18 : 30 janvier 2025

Épisode 19 : 6 février 2025

Épisode 20 : 13 février 2025

Épisode 21 : 20 février 2025

Épisode 22 : 27 février 2025

Épisode 23 : 6 mars 2025

Épisode 24 : 13 mars 2025

Épisode 25 : 20 mars 2025

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

De son côté, Netflix présente l’anime avec ce résumé : “Le joueur de badminton Taiki a toujours admiré de loin la star du basket Chinatsu. Jusqu’à un beau jour de printemps, où la vie les rapproche de façon inattendue.“

Et en attendant les prochains épisodes de Blue Box, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil aux meilleures séries d’animation romantiques à venir, ou encore à la liste des animes les plus attendus de 2025.