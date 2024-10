L’épisode 5 de la saison 3 de Bleach TYBW fera revenir deux persos adorés des fans

L’heure est à la joie pour les fans de Bleach : alors que la saison 3 de Thousand-Year Blood War a commencé, les spectateurs peuvent déjà s’attendre au retour de leurs vilains préférés dans le prochain épisode.

L’arc Thousand-Year Blood War (TYBW) est le dernier de Bleach, et met en scène les terribles affrontements entre Yhwach et les Shinigami. Le dernier épisode a montré le combat entre Ichigo et Uryu Ishida, mais l’anime est loin de s’arrêter là : alors que la Soul Society continue de faire face au chaos, le prochain épisode remettra sous le feu des projecteurs deux personnages particulièrement appréciés des spectateurs.

On peut en effet s’attendre au retour du redoutable Aizen Sosuke, mais également de Grimmjow Jaggerjack. Aizen joue un rôle clé dans la bataille finale contre Yhwach. Apparu dans l’épisode 3 de la saison 2, il va enfin passer à l’action dans le 5. D’autre part, Grimmjow fera également son apparition cette semaine. La surprise de le voir n’est pas spécialement grande, puisqu’il apparaissait déjà dans l’opening, mais l’attente n’en était que plus grande.

Dans le manga, Grimmjow fait une entrée fracassante en se taillant un passage sanglant à travers les Sternritters ressuscités et sauvant par la même occasion Urahara Kisuke, Orihime, Sado et Nel dans le processus. C’est sur les réseaux sociaux que l’arrivée du personnage a été rappelée, alors qu’un compte de fan populaire a rapporté sur X : “Le compte officiel de Bleach confirme que la semaine prochaine, nous aurons non seulement droit à Aizen, mais aussi au retour de Grimmjow.“

L’impatience a alors monté en flèche, les internautes faisant part de leur impatience dans des commentaires : “À ce stade, je peux dire que le Cour 3 surpasse déjà les Cours 1 et 2 en termes de qualité d’animation, de scénario, et chaque épisode dépasse le précédent,” estime ainsi un spectateur, quand un autre renchérit en espérant “qu’Aizen interagira avec les Espadas qui sont encore en vie ; il faut qu’on nous montre leurs dialogues et leurs réactions mutuelles.“

“Twitter va encore plus exploser quand ces deux-là apparaîtront de nouveau à l’écran,” ajoute un troisième fan.

Pour ne rien rater de Bleach Thousand-Year Blood War, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Et en attendant la suite, il y a toujours le programme bien rempli des animes de l’automne 2024.