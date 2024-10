Un remake de l’anime Bleach est-il prévu ? Explication des scènes retravaillées

L’anime Bleach a lancé la saison 3 de l’arc Thousand-Year Blood War en octobre 2024, et le studio a partagé à cette occasion une vidéo montrant des scènes retravaillées des premiers épisodes : y aura-t-il un remake de l’anime ?

La troisième partie de l’arc Thousand-Year Blood War (ou TYBW) a commencé le 5 octobre 2024, ramenant les spectateurs au cœur du conflit qui oppose les Quincy aux Shinigami. Mais la série ne s’est pas contentée d’un premier épisode à son lancement : pour célébrer le retour de Bleach, le studio Pierrot a également dévoilé des scènes des premiers épisodes, retravaillées dans un style plus actuel.

La série a commencé sa diffusion il y a déjà vingt ans, en 2004 : forcément, en deux décennies, les chara-designs et certaines techniques ont grandement changé malgré l’assiduité du studio Pierrot derrière l’adaptation du manga de Tite Kubo. Et même après une pause de dix ans, l’animation n’a pas perdu de son charme dans l’arc TYBW qui signe le retour d’Ichigo sur les petits écrans. Mais parce qu’il y a eu du changement, le studio Pierrot a décidé de retravailler des scènes emblématiques de Bleach. Au point qu’on pourrait se demander si un remake de l’anime est à prévoir : on vous dit tout ce qu’on sait.

Y aura-t-il un remake de l’anime Bleach ?

Non, l’anime Bleach ne fera pas l’objet d’un remake, même si l’auteur Tite Kubo en personne a déjà émis le vœu de voir une série plus fidèle au manga.

Ce clip de deux minutes est une vidéo promotionnelle pour célébrer le 20e anniversaire de l’anime. Car la série a fait ses débuts le 5 octobre 2004 : la sortie de la saison 3 de Bleach TYBW a donc été choisie en hommage aux deux décennies de Bleach sur petit écran. Bien qu’il ne s’agisse pas du remake complet attendu par de nombreux fans, il recrée certains des meilleurs moments de la série.

Malgré tout, de nombreux spectateurs espèrent voir un jour la série remise au goût du jour : l’histoire d’Ichigo et des Shinigami est en effet un manga et anime shonen considéré comme un véritable classique, et bénéficie du soutien d’un grand nombre de fans. Il fut même un temps où le manga comptait dans le Big 3 du Shonen Jump, aux côtés de One Piece et Naruto.

Mais l’anime souffre de plusieurs défauts propres à l’époque à laquelle il a démarré sa diffusion : outre son style qui peut paraître daté malgré son charme évident ou encore l’image en 4/3, il faut surtout rappeler qu’environ 45% de la série est constituée d’épisodes fillers, le but étant de ne pas rattraper la publication du manga de Tite Kubo.

Un remake au format saisonnier à l’image de Bleach Thousand-Year Blood War permettrait ainsi de se concentrer sur le récit d’Ichigo et de sa progression au sein des différents mondes qu’il côtoie.

Le fait de créer un remake ou un reboot n’est pas nouveau dans le monde des animes : Fullmetal Alchemist Brotherhood avait fait l’unanimité à sa sortie, se classant parmi les meilleures séries encore aujourd’hui. De la même manière, One Piece aura lui aussi droit à une nouvelle adaptation, indépendante de celle de la Toei, et cette fois sous la direction du Wit studio (L’Attaque des Titans).

En attendant de découvrir une éventuelle refonte de Bleach, il reste Thousand-Year Blood War : pour ne rien rater de la saison 3, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.