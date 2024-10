Le manga Black Clover touche à sa fin après avoir annoncé sa bataille finale

Le manga fantastique Black Clover est sur le point de s’achever alors qu’il lance sa bataille finale et partage de nouvelles informations sur les prochains chapitres.

Le combat contre les démons est loin d’être terminé : même dans l’arc en cours de Black Clover, les héros s’opposent à Lucius, l’antagoniste principal. Mais le manga est entré dans une longue pause et n’a plus donné de nouvelles depuis le chapitre 373, sorti le 7 août 2024 sur Manga Plus en France.

L’article continue après la publicité

On peut ainsi voir les frères et sœurs Silva s’unir pour venir à bout de leur mère, la Chevalier-Mage Acier Silva. La fratrie parvient enfin à la vaincre et renforce même son lien entre chaque membre, autrefois divisés par la jalousie.

L’article continue après la publicité

Après la pause, le manga publiera ainsi trois chapitres d’un coup, pour un total de 61 pages. La nouvelle annoncée par le Shonen Jump a en effet été relayée sur les réseaux sociaux : “Aperçu d’automne du Jump GIGA 2024 dans le numéro #45. Black Clover atteint sa ‘Bataille Finale’ avec 3 nouveaux chapitres et 61 pages. (…) Le magazine sortira le 15 novembre 2024.“

L’article continue après la publicité

Les fans de Black Clover s’estiment quant à eux mitigés à propos de l’annonce : est remise en question l’idée de conclusion dans le terme “bataille finale“, mais aussi le fait que le Shonen Jump ne cherche qu’un effet d’annonce sans avoir à être pris en compte trop sérieusement. Comme l’explique un internaute sur X/Twitter : “Aux fans de Black Clover, je ne m’inquiéterais pas à propos de l’expression ‘bataille finale’ : tous ces textes d’éditeurs ne sont que des publicités pour dire que Black Clover est dans son ‘arc final’. (…) Ce n’est pas près de se terminer.“

Un autre rappelle également qu’il reste beaucoup d’éléments d’intrigue à aborder : “Prédiction pour la suite après ces 3 chapitres : comme vous le savez tous, il reste de nombreuses choses à aborder avant que la bataille principale et finale n’arrive. La prochaine chose que nous allons voir est un petit arc en flashback, qui comblera tous les trous dans l’intrigue et répondra à nos questions.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le magazine sortira les trois chapitres de Black Clover le 15 novembre 2024. En attendant, il reste possible d’aller voir du côté des animes, avec le programme chargé de l’automne 2024.