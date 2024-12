Calendrier de Beastars Saison 3 : quand sortent les épisodes de l’anime Netflix ?

L’anime Beastars revient dans une saison finale sur Netflix, mais tous les épisodes ne seront pas disponibles en même temps : on vous explique le calendrier de sortie.

La vie sur le campus de Cherryton est parfaitement organisée et permet aux herbivores comme aux carnivores de cohabiter en toute sérénité. Jusqu’à ce que le corps d’un étudiant soit retrouvé déchiqueté, réveillant des peurs ancestrales et des instincts dangereux dans les deux camps des animaux anthropomorphes.

L’histoire qui suit la relation touchante entre Legoshi, loup sensible et timide, et la lapine maltraitée Haru, va aborder sa dernière ligne droite dans la saison 3 de Beastars. L’anime adapté du manga du même nom de Paru Itagaki par le studio Orange touche en effet à sa fin, mais ses épisodes ne sortiront pas tous en même temps sur Netflix : on vous explique le calendrier de sortie de la saison finale de Beastars.

Quand sortiront les épisodes de la saison 3 de Beastars ?

La première partie de la saison 3 de Beastars sortira le 5 décembre 2024 sur Netflix.

La suite arrivera ensuite sur la plateforme de streaming, qui n’a pas encore donné de date précise. En tout, la saison finale de Beastars se découpera en deux parties, pour 24 épisodes en tout.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes connu à ce jour pour la saison 3 de Beastars :

Partie 1 : 5 décembre 2024

Partie 2 : date à confirmer

De son côté, Netflix présente la saison finale de Beastars avec ce résumé : “Après avoir affronté Riz, Legoshi fait le choix d’abandonner ses études et commence à vivre seul. Pendant ce temps, Louis, qui a refusé le titre de Young BEASTAR et obtenu son diplôme, décide de finalement faire face son père, Ogma. Haru est également confrontée à de nombreuses difficultés alors qu’elle tente de profiter de la vie sur le campus. En parallèle, le BEASTAR Yahya poursuit Melon, un dangereux criminel qui prend plaisir à tuer des animaux. Les destins de Legoshi et de Melon, qui n’auraient jamais dû se croiser, sont liés par un secret gardé précieusement par la famille de Legoshi.“

