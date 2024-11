La santé de l’auteur de One Punch Man inquiète après son hospitalisation

La santé des mangakas préoccupe les fans ces derniers temps : après Eiichiro Oda, l’auteur de One Piece, c’est au tour de ONE de One Punch Man d’inquiéter ses lecteurs.

L’auteur du manga à succès a en effet créé la surprise en révélant qu’il avait été hospitalisé pour un problème de toux et d’asthme. Connu pour avoir créé le webcomic original avant d’écrire l’histoire du manga illustré par Yusuke Murata, ONE jouit d’une grande réputation et est suivi par de nombreux lecteurs, d’autant plus alors que la saison 3 de l’anime s’apprête à débarquer.

Mais l’actualité de One Punch Man est cette fois impactée par les soucis de santé de l’auteur, qui a partagé des nouvelles inquiétantes sur X : “Ma toux asthmatique persiste malgré des consultations régulières à l’hôpital, et il semble que ma plèvre soit enflammée depuis quelques jours. Chaque fois que je tousse ou que je me mouche, une douleur aigue traverse ma poitrine. Apparemment, il y a de nombreuses maladies infectieuses qui se propagent en ce moment, au point qu’on manque de médicaments à prescrire. Prenez soin de vous.“

Bien que son état ne semble pas mettre la vie de l’auteur en danger, il y a de fortes chances pour que la situation ait un impact sur la suite de One Punche Man. Or, ce ne serait pas la première fois qu’une pause survient dans la création du manga, qui vient juste de revenir après une longue interruption. La saison 3 de l’anime se fait elle aussi attendre, n’ayant pas encore de date de sortie malgré des prévisions pour 2025.

Forcément, la mauvaise santé de ONE a de quoi titiller les fans, surtout lorsqu’on connaît les conditions de travail parfois difficiles pour les auteurs de mangas – ONE étant également en charge d’autres séries comme Bug Ego et Versus, chacune d’entre elles étant à un stade différent de développement.

Histoire de passer le temps en attendant d’en savoir plus sur One Punch Man, il reste heureusement le planning bien chargé des animes de l’automne 2024, mais aussi celui de l’hiver 2025 qui propose déjà de nombreuses séries très attendues.

