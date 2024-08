L’auteur de Naruto plancherait sur un nouveau manga, mais sa sortie n’est pas pour tout de suite

Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, a révélé avoir des idées pour travailler sur un nouveau projet – mais les fans vont devoir faire preuve de patience

Considéré comme l’un des meilleurs anime de tous les temps, Naruto est une œuvre emblématique des années 2000. Faisant longtemps partie du fameux Big 3 dans les mangas aux côtés de One Piece et Bleach, l’histoire de ninjas a connu un immense succès tant sur papier qu’à l’écran, et le dernier volet de la franchise, Boruto: Two Blue Vortex, a repris le flambeau depuis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si Masashi Kishimoto s’est parfois éloigné des ninjas, l’univers de Naruto reste son principal exutoire créatif. Mais son affinité pourrait changer, à en croire les retours d’un événement au Grand Rex en compagnie de l’auteur de Naruto et de l’illustrateur de Boruto, Mikio Ikemoto, par ADN et l’éditeur français Kana.

C’est à cette occasion que Masashi Kishimoto aurait répondu à la fameuse question d’un nouveau manga, question qui taraude le public depuis un bon moment : “C’est une question difficile. Je pense avoir un objectif, mais le plus important est de passer du temps avec ma famille. J’adore les moments avec les fans, je veux en avoir un peu plus. Je pense que dans ces moments, je trouve la motivation et la volonté pour un nouveau travail.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

masashi kishimoto/shueisha, studio pierrot

L’auteur a d’ailleurs rappelé plusieurs fois que son implication sur Naruto avait été compliquée, car très exigeante : “tenir le rythme de rendu des plans d’une publication en série est dur,” explique-t-il, avant de préciser qu’il vaut mieux avoir une bonne condition physique pour se lancer dans le monde du manga.

Si nouvelle histoire il y a, il faudra donc faire preuve de patience, le mangaka n’ayant visiblement pas l’intention de sacrifier à nouveau sa vie privée. Mais la publication mensuelle de Two Blue Vortex pourrait devenir un exemple pour Masashi Kishimoto, et les fans inconditionnels seront certainement prêts à faire quelques concessions pour obtenir un nouveau récit signé par l’auteur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’été 2024 aussi est une période difficile pour les lecteurs : après My Hero Academia, c’est Jujutsu Kaisen qui va se conclure. Mais le public ne restera pas forcément désœuvré longtemps. Histoire de passer à autre chose, on vous propose notre top des mangas capables de remplacer les séries qui s’arrêtent prochainement.