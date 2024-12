L’auteur de My Hero Academia veut publier son nouveau manga “aussi vite que possible”

Deku et compagnie ont tiré leur révérence cet été, mais l’auteur Kohei Horikoshi a confirmé être déjà en train de travailler sur son prochain manga après My Hero Academia.

Il est passé de zéro à héros : Midoriya Izuku, alias Deku, est devenu l’un des justiciers les plus appréciés après une longue ascension sous la tutelle d’All Might, repoussant ses propres limites pour affronter les différents vilains et leur grand chef, All For One. La bataille finale de My Hero Academia aura tenu en haleine les fans du monde entier, mais s’est conclue depuis dans le chapitre 430.

S’il n’est pas tout à fait devenu le héros numéro 1, Deku a malgré tout eu un impact plus que positif sur les générations après lui, qu’il a décidé de guider en devenant professeur. Autrement dit, le manga de Kohei Horikoshi a eu sa fin heureuse, et c’est une porte qui s’est refermée sur une publication longue de plusieurs années. Sauf que l’auteur ne compte pas stopper sa carrière pour autant, et a déjà teasé son prochain projet.

Kohei Horikoshi a déjà commencé à travailler sur son prochain manga après My Hero Academia

C’est lors d’une interview pour Marvel que le mangaka a évoqué ses futurs plans après My Hero Academia, affirmant avoir déjà commencé le travail.

“De grands Alters impliquent de grandes responsabilités ! On a célébré le dernier volume de My Hero Academia de notre ami Kohei Horikoshi avec un échange d’illustrations entre l’iconique mangaka et certains des plus grands talents de Marvel.“

“Je me sens vraiment chanceux pour le succès de My Hero Academia, mais il y a aussi beaucoup d’attentes à propos de mon prochain projet,” explique ainsi Kohei Horikoshi, avant de confirmer : “J’ai prévu de lancer un nouveau manga aussi vite que possible.“

Et il semble que le projet soit déjà passé par plusieurs étapes de réflexion : “Je pensais me consacrer uniquement au dessin de mon prochain travail, pour laisser quelqu’un d’autre en écrire l’histoire, mais mon éditeur m’a plutôt conseillé de m’en occuper moi-même. C’est avec ça en tête que j’ai peu à peu commencé à écrire et dessiner les croquis de mon prochain manga.“

L’auteur tempère malgré tout : “Il reste néanmoins quelques événements à venir autour de My Hero Academia, donc je me consacrerai avant tout à leur promotion.“

Si le manga est terminé, l’anime My Hero Academia n’a de son côté par terminé de suivre l’histoire de Deku et All Might : on attend la saison 8, qui sera aussi la dernière de la série adaptée par le studio Bones, pour 2025.