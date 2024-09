L’auteur de Jujutsu Kaisen tease son prochain manga après l’histoire de Yuji

Le manga Jujutsu Kaisen s’est conclu dans le chapitre 271, mais son auteur Gege Akutami a laissé entrevoir son prochain projet.

C’est un autre manga particulièrement populaire qui vient de se terminer : après My Hero Academia cet été, c’est au tour de Jujutsu Kaisen de se conclure dans un ultime chapitre. Et même si la fin a suscité la controverse chez une partie des lecteurs, force est de reconnaître que le manga reste une série forte, qui a littéralement explosé chez les aficionados du genre shonen : il n’y a qu’à voir le cap majeur franchi par la série avec le chapitre 271 au niveau des ventes.

Mais la carrière de Gege Akutami dans les mangas n’est pas terminée. En fin de chapitre, l’auteur a en effet écrit une note pour s’adresser à ses lecteurs et laisser entrevoir ses plans pour la suite. C’est dans les pages du Weekly Shonen Jump et sur l’application Viz Media que le mangaka a tenu à remercier les fans de Jujutsu Kaisen : “On a atteint la fin ! Merci à tous pour votre soutien ! Je vais continuer de faire de mon mieux pour mes prochains travaux !“

Les “Mangaka musings” sont des notes des différents auteurs de la Shueisha généralement rapportées par Viz : c’est l’occasion pour les créateurs de partager leurs réflexions, des avis sur des mangas et animes, mais aussi des informations sur de prochains projets. La note de Gege Akutami a de son côté très vite été relayée sur les réseaux sociaux, et a suscité de nombreuses réactions.

Pour beaucoup, le simple fait de savoir que le mangaka ne lâche pas la plume après Jujutsu Kaisen est une excellente nouvelle, comme le fait remarquer cet internaute sur X : “Gege est en fait un génie, JJK n’est que son premier manga. Son écriture n’est pas si folle mais il a créé des personnages et une histoire super. Il a un grand potentiel pour l’avenir.“

La narration de Gege Akutami revient souvent sur la table dans les commentaires : “Gege, tu as l’air d’être un type sympa, mais s’il te plaît, pour l’amour de dieu, écris une meilleure fin la prochaine fois.” Pour d’autres en revanche, la fin de Jujutsu Kaisen n’est en rien un problème : “L’écriture de Gege est incroyable. La ‘fin’ ne semble pas être une vraie conclusion mais une mise en place de ce qui va arriver. Ce qui vient de se finir semble n’être que l’histoire de Sukuna. C’était une histoire sur Sukuna. Et pour être honnête, l’histoire de Sukuna semble vraiment complète.“

Jujutsu Kaisen est terminé, mais des personnages très appréciés semblent avoir été trop peu exploités : peut-être que certains d’entre eux feraient des protagonistes parfaits pour un spin-off du manga ?