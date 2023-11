Récapitulatif de L’Attaque des Titans : tout ce qui s’est passé avant le final

Le dernier épisode de L’Attaque des titans est presque là, et si vous avez besoin de rafraîchir votre mémoire sur ce qui s’est passé jusqu’à présent dans la série, voici un bref récapitulatif.

L’Attaque des titans d’Hajime Isayama est un chef-d’œuvre qui commence comme une simple histoire de survie et de vengeance avant de se transformer en quelque chose de plus profond.

L’aventure nous offre plusieurs rebondissements tout en traitant de sujets complexes comme la politique et le racisme. Il est difficile de comprendre ou de se souvenir d’un coup de tout ce récit élaboré mais spectaculaire, et c’est pourquoi nous avons décidé de vous aider à vous remémorer les événements les plus cruciaux de l’histoire avant la sortie du dernier épisode.

De le saison 1 jusqu’au premier épisode spécial de la saison 4, voici tout ce dont vous devez vous souvenir pour aborder sereinement le grand final de L’Attaque des titans.

Récapitulatif de la saison 1 de L’Attaque des titans

crunchyroll

L’anime commence avec l’introduction des personnages des jeunes Eren, Armin et Mikasa, dont la vie bascule lorsque le titan Colossal et le titan percent le Mur Maria, libérant plusieurs monstres dans le district de Shiganshina.

Eren assiste à la mort de sa mère, dévorée par un titan, ce qui le pousse à s’engager dans le 104ème Corps des cadets et à s’entraîner durement dans le but de rejoindre le Bataillon d’Exploration. Il n’a qu’un seul objectif en tête : éliminer chaque titan qu’il croisera sur son chemin. Après un certain temps, Eren fait un rêve dans lequel son père lui injecte quelque chose dans le corps et lui donne une clé pour sa cave.

Après cinq ans de formation, Eren est finalement diplômé, en même temps que plusieurs autres camarades, dont Armin, Mikasa, Sasha, Connie, Reiner, Berthold et Jean. Le jour même de l’achèvement de leur formation, ils sont témoins de la destruction causée de nouveau par le titan Colossal et le titan Cuirassé.

Cette fois, Eren tente de combattre la menace, mais il est avalé par un titan en sauvant Armin. Évidemment, ce n’est pas la fin du voyage d’Eren, car il revient bientôt sur le terrain, mais cette fois en tant que titan.

Eren combat les autres titans avec sa nouvelle transformation, et très bientôt, Armin, Mikasa et d’autres personnages découvrent qu’Eren est aux commandes de ce corps gigantesque qui se défoule dans le district de Trost.

Bien sûr, les gens à l’intérieur du mur remettent en question la loyauté du jeune homme, mais ce dernier gagne bientôt la confiance des siens en réparant le trou dans le Mur Rose avec un rocher. Après cela, le Bataillon d’Exploration prend Eren sous sa protection, nous permettant de faire connaissance avec des personnages comme Livaï et Erwin.

Le Bataillon d’Exploration se donne pour mission de reprendre le district de Shiganshina, qui détient la clé du secret et de l’histoire des titans. Lors de cette expédition, le groupe rencontre le titan Féminin, qui manque de capturer Eren, mais le jeune homme est sauvé grâce aux efforts du Bataillon d’Exploration, de Livaï et de Mikasa.

Plus tard, Armin déduit qu’Annie, une de leurs camarades, est le titan Féminin. Ce qui conduit au combat entre Eren et Annie dans les murs, sous leur forme de titans spéciaux.

Eren remporte le second combat, mais avant qu’il puisse manger ou tuer Annie, elle utilise la cristallisation pour se sauver. À la fin de cette saison 1, on déocuvre avec horreur que plusieurs titans colossaux sont piégés à l’intérieur des Murs.

Récapitulatif de la saison 2 de L’Attaque des titans

crunchyroll

La deuxième saison nous présente le titan Bestial, qui peut parler et contrôler les autres titans. Il utilise ce pouvoir pour lancer une attaque sur la tour où Reiner, Christa/Historia, Connie, Berthold et plusieurs autres personnages sont retranchés.

Les titans submergent tout le monde dans la tour, alors Ymir, très proche de Christa, révèle sa forme de titan et combat leurs ennemis. Elle est gravement blessée dans l’affrontement, mais Eren et les autres personnages arrivent juste à temps pour sauver tout le monde.

Alors qu’ils sont retournés à l’abri sur le mur, Reiner et Berthold décident de révéler leur véritable nature de titans et leurs intentions. Eren est bouleversé par la trahison, et concentre donc toute sa colère contre le titan Cuirassé. Mais avec l’aide du titan Colossal, Reiner capture avec succès Eren et Ymir.

Reiner et Berthold ont l’intention de les emmener dans leur “village”, situé à l’extérieur des murs. Cependant, le Bataillon d’Exploration les rattrape et, après beaucoup d’efforts (et de morts), Eren sort de l’emprise de Reiner et Berthold.

Au même moment, le titan souriant qui a mangé la mère d’Eren apparaît, et Eren essaie de se transformer en titan pour tuer le monstre qui a pris la vie de sa mère.

Mais il ne parvient pas à se transformer en titan, et Hannes meurt en protégeant le jeune soldat et Mikasa. Eren perd presque tout espoir, mais grâce à son amie, il se découvre une nouvelle capacité appelée l’Axe, qui lui permet de contrôler les titans normaux. C’est d’ailleurs ce pouvoir qui avait fait venir Reiner et Berthold dans les murs.

Grâce à Eren, tout le monde survit à cette épreuve. Reiner et Berthold s’échappent, et Ymir se joint au duo. À la fin, nous apprenons que les titans normaux, que nous avons haïs depuis le début, étaient en réalité des humains transformés contre leur gré.

Récapitulatif de la saison 3 de L’Attaque des titans

crunchyroll

Après de nombreuses batailles, la saison 3 démarre lentement avec plusieurs épisodes se concentrant sur la famille royale et la lutte de Christa, aka Historia, pour reprendre le trône qui lui revient de droit.

Pendant ce temps, la lutte pour reprendre le district de Shiganshina continue, une expédition qui a déjà coûté d’innombrables vies. En même temps, le titan Bestial, accompagné de Reiner et Berthold, fait tout son possible pour empêcher l’armée d’atteindre son but et, au passage, capturer Eren.

Dans cette saison, nous apprenons l’existence d’un monde au-delà de ces murs, Mahr. Apparemment, les Mahrs ont été torturés par les Eldiens, des gens capables de se transformer en titans, pendant plusieurs siècles.

Plus tard, nous apprenons que le premier roi Reiss, qui possédait le pouvoir du titan Originel, a décidé de mettre fin au bain de sang. Il a utilisé ses pouvoirs pour contrôler les titans et construire ces murs, mais il a caché plusieurs titans colossaux à l’intérieur des murs.

Mahr était conscient que si son peuple était menacé, il libérerait ces titans colossaux sur le monde entier. Cependant, le peuple de Mahr hait les Eldiens pour ce qu’ils ont fait et veut punir les gens à l’intérieur des murs pour les méfaits de leurs ancêtres. Ainsi, ils continuent de transformer les Eldiens résidant à Mahr en titans et de les envoyer sur l’île du Paradis.

Il est également révélé que Grisha Jäger (le père d’Eren) a transformé Eren en titan en lui injectant du liquide cérébro-spinal. Grisha était à ce moment-là le titan Assaillant, et Eren a obtenu ce pouvoir après avoir dévoré son père.

Mahr a envoyé ses soldats pour capturer Eren afin qu’ils puissent obtenir la capacité de contrôler chaque titan sur la planète grâce à l’Axe. Nous apprenons également que le porteur du titan Bestial est Sieg Jäger, alias Zeke, et qu’il est le demi-frère d’Eren.

Dans la bataille de Shiganshina, le commandant Erwin perd la vie après avoir livré le discours le plus puissant de l’histoire de la série. Dans le même temps, Livaï domine le titan Bestial et remet l’ennemi à sa place. Malheureusement, Zeke parvient à s’enfuir avant qu’il ne porte le coup fatal.

Armin, tout en aidant Eren à combattre le titan Cuirassé et le titan Colossal, est brûlé par la vapeur du titan Colossal mais ne meurt pas. Eren utilise alors le liquide spinal pour transformer son ami en titan, qui dévore Berthold et obtient ainsi la possibilité de se transformer en titan Colossal.

Après la prise de conscience qu’il existe un monde à l’extérieur des murs lors de la visite de la cave, Eren apprend également que le monde qu’il a toujours voulu voir déteste son espèce.

Récapitulatif de la saison 4 de L’Attaque des titans

crunchyroll

La quatrième saison débute quelques années après les événements de la saison 3, loin de l’Île du Paradis pour nous amener directement dans le monde de Mahr. Dans ce nouvel univers, nous rencontrons un Reiner changé et plus mature, hanté par les tragédies qu’il a infligées aux Eldiens en tant que soldat pour Mahr.

Nous faisons également connaissance avec Gabi et Falco, qui reflètent en quelque sorte les personnalités d’Eren et Armin lorsqu’ils étaient enfants. Falco se rapproche d’un soldat blessé de Mahr, qui se révèle plus tard être un Eren adulte. Eren confronte Reiner pour les torts qu’il a causés, et Reiner présente des excuses inattendues à Eren pour avoir pris d’innombrables vies au nom de son pays.

L’instant suivant, Eren se transforme en titan Assaillant et tue à son tour de nombreuses personnes à Mahr. Au milieu de tout cela, Eren tue également le titan Marteau d’Armes et s’empare de ses pouvoirs.

Les soldats du Bataillon d’Exploration arrivent alors à leur tour sur l’Île du Paradis pour secourir Eren, et nous assistons à un autre affrontement entre le titan Bestial et Livaï.

Nous apprenons aussi qu’Eren s’est allié avec Zeke pour réaliser un plan “d’euthanasie”, qui vise à empêcher tous les Eldiens de se reproduire et à terme mettre fin à leur lignée. Ainsi, plus aucun humain ne serait capable de devenir un titan sur la planète. Pour réaliser ce plan, Zeke a besoin du pouvoir du titan Originel, possédé par Eren. D’autre part, Eren a besoin du sang royal, qui coule dans les veines de Zeke.

Cependant, il est plus tard révélé qu’Eren voulait utiliser le sang royal de Zeke pour accéder pleinement aux pouvoirs du titan Originel. Apparemment, Eren voulait utiliser le pouvoir du titan Originel pour libérer les innombrables titans colossaux sur le monde. En bref, il voulait commencer le grand terrassement, et même après les efforts combinés de plusieurs personnages, Eren réussit à lancer son plan.

À ce stade, les Eldiens se divisent en deux groupes – d’un côté, nous avons les Eldiens qui sont d’accord avec Eren et souhaitent que le monde (à l’exception de l’Île du Paradis) soit anéanti : ils sont les Pro-Jäger. Et de l’autre côté, nous avons des Eldiens qui ne sont pas d’accord avec son génocide.

Mikasa, Armin, Jean, Annie, Connie et d’autres amis d’Eren sont contre lui. Ainsi, ils s’allient avec Annie (oui, elle est sortie du cristal) et Reiner contre Eren. Après s’être emparés du navire et gagné un peu de temps grâce à l’ultime sacrifice de Hansi, le petit groupe arrive là où se trouve réellement Eren et déclare la guerre à leur ami.